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У Мозамбіку протести сприяли втечі понад 1,5 тис. вʼязнів

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У Мозамбіку протести сприяли втечі понад 1,5 тис. вʼязнів
Генерал-командувач поліції країни розповів, що антиурядові протестувальники підійшли до в’язниці в Мапуту 25 грудня. Тоді в’язні зламали стіну і втекли
фото: Amilton Neves/AFP

Відомо, що 150 утікачів уже затримали повторно

У столиці Мозамбіку Мапуту спалахнув тюремний бунт – є десятки загиблих та поранені. Близько 1 530 людей втекли з місць позбавлення волі. Про це повідомляє CNN.

Жителі Мозамбіку незгодні з результатами виборів у жовтні, які продовжили владу правлячої партії «Фрелімо». Ескалація протестів відбулася після підтвердження її перемоги Верховним судом. Ця партія керує країною 49 років, додає BBC. Опозиція та її прихильники кажуть, що голосування сфальсифікували.

Генерал-командувач поліції країни Бернардіно Рафаель розповів, що антиурядові протестувальники підійшли до в’язниці в Мапуту 25 грудня. Тоді в’язні зламали стіну і втекли. Відомо, що 150 утікачів уже затримали повторно. В результаті сутичок з охороною загинули 33 людини, ще 15 поранені.

Міністерка юстиції Мозамбіку Гелена Кіда розповіла місцевому медіа, що заворушення у в’язниці начебто не мають нічого спільного з політичними протестами.

У різних частинах країни деякі офіси партії ФРЕЛІМО, а також поліцейські дільниці, банки та заводи пограбували, зруйнували та спалили. Люди не виходять на вулиці без особливої потреби.

Раніше кількість загиблих внаслідок потужного циклону Чідо в Мозамбіку в Африці зросла до 94 осіб. Про це повідомляє національне агентство з управління надзвичайними ситуаціями, пише DW. Стихія, яка накрила на країну тиждень тому, принесла значні руйнування, особливо у провінції Кабо-Делгаду.

До слова, щонайменше 118 ув'язнених втекли на волю після того, як проливний дощ пошкодив стіни в'язниці поблизу нігерійської столиці.

Злива, яка тривала кілька годин, зруйнувала частини установи середнього рівня безпеки, включно зі стінами по периметру та навколишніми будівлями, заявив речник тюремної служби Адаму Дуза. Агенти служби безпеки шукають втікачів і наразі затримали 10 з них. Дуза запевнив громадськість, що влада контролює ситуацію.

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Теги: партії опозиція Африка

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