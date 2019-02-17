В Ірландії виставили на продаж безлюдний острів
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Розсилка
Продаж острова «викликав великий інтерес» серед потенційних покупців зі США та Великої Британії
В Ірландії виставили на продаж безлюдний острів, на якому є зруйнований монастир 7-го століття та покинутий котедж без водопроводу та електрики.
Невідома приватна особа хоче отримати 1,4 мільйона доларів за острів, розташований в 3,2 кілометра від регіону Коннемар на заході Ірландії.
Люк Спенсер, що займається продажем, повідомив CNN, що потенційний покупець може жити в покинутому котеджі, відремонтувавши його, але є шанс отримати згоду влади на будівництво нового будинку.
Розташований на острові зруйнований монастир 7-го століття не продається, бо належить ірландському департаменту навколишнього середовища.
Nab a deserted Irish island for $1.4 million — but bring a scarf https://t.co/Fwq6NExPhC pic.twitter.com/fHR9FGCfSp— CNN Business (@CNNBusiness) 15 февраля 2019 г.
Зазначається, що загальна площа острова — 80 акрів, тобто близько 323 квадратних кілометрів. За словами продавця, пішки треба близько години, аби дійти з одного кінця острова до іншого.
Спенсер розповів, що на острові багато прісноводних озер та велика кількість птахів: чайок, буревісників та інших. Археологічні розкопки показали, що перші поселення людей з’явилися тут близько 3 тисяч ровів тому. На думку продавця, острів зацікавить захисників природи, бо він перебуває в особливій захисній зоні Євросоюзу.
Продавець також наголосив, що покупцю доведеться купити собі гелікоптер або катер, щоби була можливість добиратись до острова.
За словами Спенсера,
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Зазначимо, що з 1969 до 1998 року острів належав ірландському поету Річарду Мерфі.