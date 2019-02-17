В Ірландії виставили на продаж безлюдний острів



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В Ірландії виставили на продаж безлюдний острів

Продаж острова «викликав великий інтерес» серед потенційних покупців зі США та Великої Британії

В Ірландії виставили на продаж безлюдний острів, на якому є зруйнований монастир 7-го століття та покинутий котедж без водопроводу та електрики.

Невідома приватна особа хоче отримати 1,4 мільйона доларів за острів, розташований в 3,2 кілометра від регіону Коннемар на заході Ірландії.

Люк Спенсер, що займається продажем, повідомив CNN, що потенційний покупець може жити в покинутому котеджі, відремонтувавши його, але є шанс отримати згоду влади на будівництво нового будинку.

Розташований на острові зруйнований монастир 7-го століття не продається, бо належить ірландському департаменту навколишнього середовища.

Nab a deserted Irish island for $1.4 million — but bring a scarf https://t.co/Fwq6NExPhC pic.twitter.com/fHR9FGCfSp — CNN Business (@CNNBusiness) 15 февраля 2019 г.

Зазначається, що загальна площа острова — 80 акрів, тобто близько 323 квадратних кілометрів. За словами продавця, пішки треба близько години, аби дійти з одного кінця острова до іншого.

Спенсер розповів, що на острові багато прісноводних озер та велика кількість птахів: чайок, буревісників та інших. Археологічні розкопки показали, що перші поселення людей з’явилися тут близько 3 тисяч ровів тому. На думку продавця, острів зацікавить захисників природи, бо він перебуває в особливій захисній зоні Євросоюзу.

Продавець також наголосив, що покупцю доведеться купити собі гелікоптер або катер, щоби була можливість добиратись до острова.

За словами Спенсера,

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Зазначимо, що з 1969 до 1998 року острів належав ірландському поету Річарду Мерфі.