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    У світі

    В Ірландії виставили на продаж безлюдний острів

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    <span>В Ірландії виставили на продаж безлюдний острів</span> - В Ірландії виставили на продаж безлюдний острів
    В Ірландії виставили на продаж безлюдний острів

    Продаж острова «викликав великий інтерес» серед потенційних покупців зі США та Великої Британії

    В Ірландії виставили на продаж безлюдний острів, на якому є зруйнований монастир 7-го століття та покинутий котедж без водопроводу та електрики.

    Невідома приватна особа хоче отримати 1,4 мільйона доларів за острів, розташований в 3,2 кілометра від регіону Коннемар на заході Ірландії.

    Люк Спенсер, що займається продажем, повідомив CNN, що потенційний покупець може жити в покинутому котеджі, відремонтувавши його, але є шанс отримати згоду влади на будівництво нового будинку.

    Розташований на острові зруйнований монастир 7-го століття не продається, бо належить ірландському департаменту навколишнього середовища.

    Зазначається, що загальна площа острова — 80 акрів, тобто близько 323 квадратних кілометрів. За словами продавця, пішки треба близько години, аби дійти з одного кінця острова до іншого.

    Спенсер розповів, що на острові багато прісноводних озер та велика кількість птахів: чайок, буревісників та інших. Археологічні розкопки показали, що перші поселення людей з’явилися тут близько 3 тисяч ровів тому. На думку продавця, острів зацікавить захисників природи, бо він перебуває в особливій захисній зоні Євросоюзу.

    Продавець також наголосив, що покупцю доведеться купити собі гелікоптер або катер, щоби була можливість добиратись до острова.

    За словами Спенсера,

    .

    Зазначимо, що з 1969 до 1998 року острів належав ірландському поету Річарду Мерфі.

    США будівництво гелікоптер
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