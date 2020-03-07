В Ісландії запровадили надзвичайний стан через коронавірус



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Двоє з хворих заразилися в Ісландії, всі інші випадки захворювання були виявлені у громадян, які побували в Італії й Австрії

В Ісландії було виявлено шість нових випадків захворювання Covid-19

В Ісландії оголосили надзвичайний стан після того, як стало відомо, що два випадки зараження коронавірусом зафіксовано вже на території країни. Всього в Ісландії 43 підтверджені випадки Covid-19.

Про це повідомляє Iceland Monitor.

«У світлі цієї інформації (стосовно тих, хто заразився в самій Ісландії – ред.) на даний час планується підвищити рівень готовності Департаменту цивільного захисту та управління в надзвичайних ситуаціях до надзвичайного стану», – заявив головний епідеміолог Чурльфур Гуднасон.

У п’ятницю в Ісландії було виявлено шість нових випадків захворювання Covid-19, у результаті чого загальна кількість підтверджених випадків зросла до 43.

Двоє з хворих заразилися в Ісландії, всі інші випадки захворювання були виявлені у громадян, які побували в Італії й Австрії.

Зазначається, що зараз НС серйозним чином не позначиться на житті суспільства, однак в установах необхідно буде дотримуватися суворіших правил профілактики захворювань.

Нагадаємо, ще один круїзний лайнер зазнав коронавірусної атаки.

Як повідомлялося, на Буковині зростає кількість хворих на грип та ГРВІ, епідпоріг перевищений на 36%.

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