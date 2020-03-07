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    Суддів з Італії відлучили від роботи у футбольних єврокубках

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    В Італії через коронавірус матчі чемпіонату країни відбуваються при порожніх трибунах - Суддів з Італії відлучили від роботи у футбольних єврокубках
    В Італії через коронавірус матчі чемпіонату країни відбуваються при порожніх трибунах
    UA-Футбол

    Причина – банальна для нашого часу

    Італійські арбітри через коронавірус відсторонені від суддівства в матчах наступного раунду Ліги чемпіонів і Ліги Європи, повідомляє Tuttomercatoweb.

    УЄФА вирішила тимчасово відсторонити суддів з Італії від роботи в єврокубкових матчах через загрозу поширення коронавірусу.

    Минулого тижня зустрічі в Лізі Європи і Лізі чемпіонів судили три італійських арбітри. Даніеле Орсато працював на першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між «Реалом» і «Манчестер Сіті». У матчі 1/16 фіналу Ліги Європи Марко Ґуїдо судив гру «Еспаньола» і «Вулвергемптоном», а Давіде Масса працював на матчі «Арсеналу» з «Олімпіакосом».

    В Італії коронавірусом захворіли вже понад 3,8 тисяч людей, 148 осіб померли, 414 одужали. Це країна з найбільшим числом хворих у Європі.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів Ліга Європи коронавірус
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