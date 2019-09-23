В Іспанії поліція затримала групу сепаратистів, які планували напади



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Поліція провела рейди у Барселоні, Сабаделі і Санта-Перпетуа-де-Могод

Затриманих підозрюють у плануванні ряду насильницьких заходів до річниці референдуму про незалежність Каталонії

Іспанська поліція повідомила про затримання дев’яти каталонських сепаратистів.

Про це пише BBC.

Правоохоронці заявили про затримання дев’яти людей, яких підозрюють у плануванні ряду насильницьких заходів до річниці референдуму про незалежність Каталонії.

О 05:00 за місцевим часом 23 вересня іспанська поліція провела рейди у Барселоні, Сабаделі і Санта-Перпетуа-де-Могод.

У поліції зазначили, що затримані належать до групи, яка провела недавні акції протесту.

Як відомо, 11 вересня у Барселоні сотні тисяч людей зібралися на мітинг на підтримку відділення Каталонії від Іспанії.

Біля парламенту Каталонії учасники демонстрації спалили прапор Іспанії.

Джерело: Громадське