В Іспанії поліція затримала групу сепаратистів, які планували напади
Затриманих підозрюють у плануванні ряду насильницьких заходів до річниці референдуму про незалежність Каталонії
Іспанська поліція повідомила про затримання дев’яти каталонських сепаратистів.
Про це пише BBC.
Правоохоронці заявили про затримання дев’яти людей, яких підозрюють у плануванні ряду насильницьких заходів до річниці референдуму про незалежність Каталонії.
О 05:00 за місцевим часом 23 вересня іспанська поліція провела рейди у Барселоні, Сабаделі і Санта-Перпетуа-де-Могод.
У поліції зазначили, що затримані належать до групи, яка провела недавні акції протесту.
Як відомо, 11 вересня у Барселоні сотні тисяч людей зібралися на мітинг на підтримку відділення Каталонії від Іспанії.
Біля парламенту Каталонії учасники демонстрації спалили прапор Іспанії.
Джерело: Громадське