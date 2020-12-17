На Закарпатті викрили банду з нелегального переправлення людей до ЄС

На Закарпатті поліцейські викрили транснаціональну групу з нелегального переміщення осіб до країн ЄС

Протягом трьох років члени злочинної групи незаконно переправляли іноземців в країни Євросоюзу

У Закарпатській області затримали угрупування, які організували нелегальне переправлення людей до Євросоюзу.

Про це повідомляє Національна поліція.

У середу, 16 грудня, оперативники управління стратегічних розслідувань у Закарпатській області Нацполіції, детективи слідчого управління поліції області, працівники головного оперативно-розшукового відділу Чопського прикордонного загону та спецпідрозділу «Дозор» за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури викрили етнічну транснаціональну організовану злочинну групу на чолі із так званим «кримінальним авторитетом».

Організував протиправну діяльність так званий 42-річний «кримінальний авторитет». Під його керівництвом «працювали» троє чоловіків.

Протягом трьох років члени злочинної групи протиправно переміщували іноземців до країн Європейського Союзу. За свої послуги зловмисники брали 6000 доларів США з однієї людини.

В ході слідчих дій було проведено обшуки за місцями проживання фігурантів та у їхніх транспортних засобах. Правоохоронці вилучили зброю, набої, гроші, блокноти з «чорновими» записами та банківські картки.

Наразі зловмисникам повідомлено підозри у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 і ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.