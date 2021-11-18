В Італії набирають популярності «розхрещування»

Римсько-католицька церква повідомляє, що «скасувати хрещення» неможливо, оскільки воно вже сталося

Процедуру скасування хрещення стала проводити Спілка раціоналістичних атеїстів та агностиків

В Італії все більше людей заповнюють спеціальну форму на сайті, де повідомляють про бажання «скасувати своє хрещення» та пояснюють причини цього вчинку. Про це повідомляє Washington Post.

Процедуру скасування хрещення стала проводити Спілка раціоналістичних атеїстів та агностиків (UAAR) двадцять років тому, проте останніми роками «розхрещення» набуло популярності.

Так, католицька Єпархія Брешії повідомила про те, що у 2020 році про це заявили 27 осіб, тоді як у 2021 – уже 75. Представник UAAR, у свою чергу, заявив, що всього на сайті організації процедуру пройшло понад 100 тисяч італійців.

Римсько-католицька церква повідомляє, що «скасувати хрещення» неможливо, оскільки воно вже сталося. Преподобний Данієле Момбеллі, віце-канцлер Єпархії Брешії заявляє, що проходження такої процедури класифікується як віровідступництво, що тягне за собою відлучення від Церкви без судового розгляду.

Віровідступники не можуть бути хрещеними, не можуть укладати церковний шлюб і претендувати на церковні обряди та похорон.

«Є істотна різниця між гріхом відступництва та злочином відступництва. Атеїст робить гріх, тому що це його внутрішнє рішення, і його можна пробачити, якщо він покається. А віровідступники виявляють свою волю формально залишити церкву зовні, тому вони стикаються з юридичними наслідками свого рішення», – повідомив він.

Італія – історично католицька країна, проте соціологи припускають, що на даний момент понад 30% населення країни є атеїстами.

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