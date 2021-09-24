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    В Італії у ДТП загинули двоє українців

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    В автотрощі в Італії загинуло двоє українців 63 та 37 років - В Італії у ДТП загинули двоє українців
    В автотрощі в Італії загинуло двоє українців 63 та 37 років
    Фото: Udine Today

    Ще троє людей отримали травми та були госпіталізовані до медичного закладу

    У смертельній дорожньо-транспортній пригоді в Італії загинули двоє українців. Про це повідомляє Газета українська.

    Зазначається, що автокатастрофа сталася 23 вересня в муніпаліцитеті Палаццоло-делло-Стелла (провінція Удіне) близько 8.15.

    Відомо, що ДТП трапилась за участі мікроавтобуса та вантажного автомобіля, у черзі між Сан-Джорджо-ді-Ногаро та Латісаною у напрямку Венеції.

    Автомобілі стояли у тягучці, спричиненій іншою нічною ДТП.

    Також повідомляється, що у мікроавтобус, який перебував позаду, в’їхав вантажний автомобіль, внаслідок ДТП загинуло двоє громадян України 63 та 37 років.

    Ще троє людей отримали травми та були госпіталізовані до медичного закладу.

    Як повідомлялося, 22 вересня на проспекті Лобановського, 96 в Києві сталася подвійна поліцейська дорожньо-транспортна пригода. Попередньо, водій патрульного автомобіля Mitsubishi Outlander, виконуючи невідкладне службове завдання підвищеної важливості, допустив зіткнення з патрульним поліцейським автомобілем Toyota Prius.

    Теги: ДТП Італія водій автомобіль
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    В Італії у ДТП загинули двоє українців