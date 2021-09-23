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    У Києві поліцейські влаштували аварію (фото)

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    Автомобілі поліцейських отримали пошкодження - У Києві поліцейські влаштували аварію (фото)

    Автомобілі поліцейських отримали пошкодження

    Фото з відкритих джерел

    Постраждалих в аварії немає

    У Києві, на проспекті Лобановського, 96, не розминулися два поліцейських автомобіля. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    Поліцейський автомобіль Mitsubishi Outlander в'їхав у авто патрульних Toyota Prius. Водій Mitsubishi Outlander виконував термінове службове завдання.

    Автомобілі отримали пошкодження. Постраждалих в аварії немає.

    dtp
    dtp

    На місце аварії прибули ще два поліцейських автомобіля. Оформленням аварії займалася патрульна поліція.

    Нагадаємо, у Святошинському районі Києва пішохід загинув під колесами легковика, коли перебігав восьмисмугову трасу.

    Як раніше повідомлялося, на проспекті Перемоги в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода: в аварію потрапили легковик і вантажівка.

    Теги: водій автомобіль поліція Toyota Mitsubishi Outlander
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    У Києві поліцейські влаштували аварію (фото)