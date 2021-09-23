У Києві поліцейські влаштували аварію (фото)

Постраждалих в аварії немає

У Києві, на проспекті Лобановського, 96, не розминулися два поліцейських автомобіля. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Поліцейський автомобіль Mitsubishi Outlander в'їхав у авто патрульних Toyota Prius. Водій Mitsubishi Outlander виконував термінове службове завдання.

Автомобілі отримали пошкодження. Постраждалих в аварії немає.

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На місце аварії прибули ще два поліцейських автомобіля. Оформленням аварії займалася патрульна поліція.

Нагадаємо, у Святошинському районі Києва пішохід загинув під колесами легковика, коли перебігав восьмисмугову трасу.

Як раніше повідомлялося, на проспекті Перемоги в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода: в аварію потрапили легковик і вантажівка.