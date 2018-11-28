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    У світі

    В Китаї стався вибух біля хімзаводу: більше 20 загиблих

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    В Китаї стався вибух біля хімзаводу: більше 20 загиблих

    22 людини отримали поранення

    Поблизу хімічного заводу в Китаї стався вибух, загинули понад 20 людей, є поранені.

    Про це повідомила місцева влада, пише Reuters.

    В результаті вибуху поблизу хімічного заводу в північній провінції Хебей в Китаї загинули 22 людини ще щонайменше стільки ж отримали поранення.

    Правоохоронці розслідують причину вибуху в місті Чжанцзякоу.

    Китай пообіцяв поліпшити безпеку на заводах, оскільки вибухи та інші інциденти відбуваються систематично через нестабільне виконання правил.

    Нагадаємо, у Росії на території Пермського порохового заводу 8 жовтня вибухнув газовий балон. Внаслідок вибуху один робітник загинув на місці події, ще двоє померли в лікарні.

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