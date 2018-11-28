В Китаї стався вибух біля хімзаводу: більше 20 загиблих



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22 людини отримали поранення

Поблизу хімічного заводу в Китаї стався вибух, загинули понад 20 людей, є поранені.

Про це повідомила місцева влада, пише Reuters.

В результаті вибуху поблизу хімічного заводу в північній провінції Хебей в Китаї загинули 22 людини ще щонайменше стільки ж отримали поранення.

Правоохоронці розслідують причину вибуху в місті Чжанцзякоу.

Китай пообіцяв поліпшити безпеку на заводах, оскільки вибухи та інші інциденти відбуваються систематично через нестабільне виконання правил.

#BREAKING: 22 killed, 22 others injured and hospitalized following a blast near a chemical factory in Zhangjiakou, Hebei province. Cause of the blast is under investigation. pic.twitter.com/0vBLWY53K1 — People's Daily,China (@PDChina) 28 листопада 2018 р.

Breaking: At least 22 killed and many others injured after an explosion near a chemical factory in Zhangjiakou City, China. pic.twitter.com/NUFXzo5Orh — PM Breaking News (@PMBreakingNews) 28 листопада 2018 р.

Нагадаємо, у Росії на території Пермського порохового заводу 8 жовтня вибухнув газовий балон. Внаслідок вибуху один робітник загинув на місці події, ще двоє померли в лікарні.