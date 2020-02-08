В мережі показали, як зараз насправді виглядає Путін



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Фото: Alexander Zemlianichenko / AFP

у Сочі Путін виглядав доволі несподівано

У відкритому доступі з’являється дедалі більше свідчень різкого погіршення стану здоров’я й самопочуття керівника Росії Володимира Путіна.

Йдеться не про фото й відеозйомку російського президента на офіційних заходах і пресконференціях, а про фіксацію непротокольних моментів. Наприклад, того, яким він був під час «дружнього» хокейного матчу за участю білоруського лідера Олександра Лукашенка, котрий мав місце 6 лютого 2020 року. Того дня у Сочі Путін виглядав доволі несподівано.

Світлину різко постарілого Путіна з переляканим, невпевненим поглядом оприлюднила агенція France-Presse.

Водночас власна преслужба Путіна дала фотохроніку цієї події з нібито й надалі бадьорим та енергійним господарем Кремля.

Нагадаємо, незалежний від влади московський аналітик, звільнений за вільнодумство професор політології Московського державного інституту міжнародних відносин (рос. МГІМО), доктор історичних наук Валерій Соловей заявив з посиланням на власні джерела про невиліковну хворобу Путіна.