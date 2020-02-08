Кількість смертей від коронавірусу у світі сягнула 724



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Загалом інфіковано 34, 8 тис. осіб

Кількість смертей в центральній провінції Хубей в Китаї, викликана спалахом коронавірусу, за день збільшилася на 81

У китайській провінції Хубей кількість громадян, померлих від коронавірусу, сягнула 699 осіб. Про це повідомила місцева влада провінції на своєму сайті, пише Reuters.

«Кількість смертей в центральній провінції Хубей в Китаї, викликана спалахом коронавірусу, станом на п'ятницю збільшилася на 81 – до 699 осіб», - йдеться в повідомленні.

Велика частка нових смертей сталася в столиці провінції Хубей Ухані, звідки, як вважається, походить вірус.

У Хубеї, епіцентрі спалаху, за день було зафіксовано ще 2 тис. 841 заражень коронавірусом. Таким чином, загальна кількість інфікованих в провінції сягнула 24 тис. 953 чоловік.

Також South China Morning Post повідомляє, що всього в світі кількість померлих від коронавірусу станом на 8 лютого становить 724 осіб, з яких 722 смерті було в Китаї, одна – в Гонконзі, і одна – на території інших країн Азії.

Інфікованими в усьому світі залишаються 34 тис. 872 громадян. Всього видужала 1 тис. 568 чоловік.

Станом на 7 лютого в Китаї кількість заражених пневмонією, яка викликана новим типом коронавірусу, становила 31 161 особу, а летальних випадків нарахували 636.

Як відомо, для боротьби із подальшим розповсюдженням спалаху китайського коронавірусу та захисту вразливих держав Всесвітній організації охорони здоров’я потрібно $675 мільйонів.

Американський уряд оголосив про готовність виділити до $100 млн Китаю та іншим країнам для боротьби з поширенням нового коронавірусу.

Окрім Китаю, випадки захворювання зафіксовані у 24 країнах. В Україні жодного підтвердженого лабораторно випадку нової коронавірусної інфекції не зареєстровано.

До слова, ВООЗ скликає глобальний форум через спалах коронавірусу.

Зазначимо, що британські науковці наступного тижня почнуть випробовувати вакцину проти нового коронавірусу на тваринах.