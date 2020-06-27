В МЗС Німеччини не виключають повторного закриття внутрішніх кордонів ЄС



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В МЗС Німеччини не виключають повторного закриття внутрішніх кордонів ЄС

Кордони доведеться знову закривати, якщо інфекція в одному регіоні ЄС буде значно вищою, ніж в іншому, зазначив Маас

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас не виключає можливості повторного закриття окремих кордонів у Європі в разі погіршення епідеміологічної ситуації.

Про це він заявив агентству dpa.

«Не можна виключити, що кордони доведеться знову закривати, якщо інфекція в одному регіоні ЄС буде значно вищою, ніж в іншому», - заявив Маас.

Водночас він підкреслив, що ситуація з закриттям, яку всі спостерігали в березні, не повинна повторитися без обговорення й голосування, такі питання потрібно було б координувати у всій Європі.

«Європа багато чому навчилася в цій кризі… Ми покращили координацію та надали один одному солідарну допомогу у таких темпах та вимірах, яких ніколи ще не було», - додав глава МЗС.

На початку пандемії коронавірусу багато країн-членів ЄС, включаючи саму Німеччину, закрили свої кордонами. Зараз майже всі вони в Європейському Союзі та в Шенгенській зоні знову функціонують без прикордонного контролю. Виняток становлять лише Норвегія та Фінляндія, які хочуть відкритися лише в середині липня.

Нагадаємо, українських туристів не пускатимуть до Євросоюзу відразу після відновлення авіасполучення.

До відома, з 28 травня громадяни десяти країн ЄС, зокрема і Польщі, можуть відвідувати Хорватію з туристичною метою. З 3 червня свої кордони відкрила Італія, з 4 червня – Австрія. З 15 червня до цих країн приєднаються Німеччина, Чехія, Франція та Греція, а з 22 червня - Іспанія.