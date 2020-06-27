  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    В МЗС Німеччини не виключають повторного закриття внутрішніх кордонів ЄС

    • Розсилка
    В МЗС Німеччини не виключають повторного закриття внутрішніх кордонів ЄС - В МЗС Німеччини не виключають повторного закриття внутрішніх кордонів ЄС
    В МЗС Німеччини не виключають повторного закриття внутрішніх кордонів ЄС

    Кордони доведеться знову закривати, якщо інфекція в одному регіоні ЄС буде значно вищою, ніж в іншому, зазначив Маас

    Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас не виключає можливості повторного закриття окремих кордонів у Європі в разі погіршення епідеміологічної ситуації.

    Про це він заявив агентству dpa.

    «Не можна виключити, що кордони доведеться знову закривати, якщо інфекція в одному регіоні ЄС буде значно вищою, ніж в іншому», - заявив Маас.

    Водночас він підкреслив, що ситуація з закриттям, яку всі спостерігали в березні, не повинна повторитися без обговорення й голосування, такі питання потрібно було б координувати у всій Європі.

    «Європа багато чому навчилася в цій кризі… Ми покращили координацію та надали один одному солідарну допомогу у таких темпах та вимірах, яких ніколи ще не було», - додав глава МЗС.

    На початку пандемії коронавірусу багато країн-членів ЄС, включаючи саму Німеччину, закрили свої кордонами. Зараз майже всі вони в Європейському Союзі та в Шенгенській зоні знову функціонують без прикордонного контролю. Виняток становлять лише Норвегія та Фінляндія, які хочуть відкритися лише в середині липня.

    Нагадаємо, українських туристів не пускатимуть до Євросоюзу відразу після відновлення авіасполучення.

    До відома, з 28 травня громадяни десяти країн ЄС, зокрема і Польщі, можуть відвідувати Хорватію з туристичною метою. З 3 червня свої кордони відкрила Італія, з 4 червня – Австрія. З 15 червня до цих країн приєднаються Німеччина, Чехія, Франція та Греція, а з 22 червня - Іспанія.

    Читайте більше:
    МЗС ЄС інфекція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ