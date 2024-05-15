Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Севастополі пролунали вибухи: росіяни звітували про роботу ППО

Катерина Іванова
glavcom.ua
У Севастополі пролунали вибухи: росіяни звітували про роботу ППО
Російські військові нібито ведуть роботу зі знищення повітряних цілей
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Російські Telegram-канали повідомляють про те, що рух транспорту по Кримському мосту перекрито

Сигнал повітряної тривоги було оголошено в окупованому Севастополі. Росіяни заявляють про роботу ППО. Про це повідомляє окупаційний голова Севастополя Михайло Развожаєв на Telegram-каналі.

Як заявив Развожаєв, у Севастополі нібито працює ППО, а всі екстрені служби приведені в стан бойової готовності.

«Прошу зберігати спокій, дотримуватися заходів безпеки, залишатися в тимчасових укриттях або безпечних місцях. Головне – не перебувати на відкритому просторі. Основну небезпеку становлять уламки», – написав окупаційний голова.

За його словами, російські військові нібито ведуть роботу зі знищення повітряних цілей.

Також російські Telegram-канали повідомляють про те, що рух транспорту по Кримському мосту перекрито.

Нагадаємо, 13 травня, російська база ППО на горі Ай-Петрі в Криму потрапила під обстріл. Унаслідок цього міг загинути командир частини. Зазначається, що військову частину 85683 атакували ракетами, можливо Storm Shadow, о шостій ранку.

«На горі розташована «секретна» військова база ППО 3-го радіотехнічного полку ЗС РФ», – йдеться у повідомленні.

До слова, у Краснодарському краї безпілотники СБУ вразили дві перевалочні нафтобази. Як зазначається, ці нафтобази є перевалочними для постачання пального російським військам у Криму, оскільки розташовані неподалік півострова.

Російськими пабліками ширяться відео пожеж, які виникли внаслідок прильотів. Місцева влада каже, що їх ліквідовують 62 людини і 100 одиниць техніки, а це значить, що палає потужно.

Читайте також: Севастополь: окупанти підтоплюють баржі для захисту залишків власних суден (відео)
Теги: Крим військові Telegram росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

СБУ запобігла терактам у столиці України
Як українські спецслужби запобігли терактам у Києві
Вчора, 20:36
За дорученням Володимира Путіна росіяни хочуть провести навчання із застосуванням нестратегічної ядерної зброї
Випробування Росією ядерної зброї – це підняття ставок
6 травня, 17:17
Суд призначив ухилянту від мобілізації три роки позбавлення волі
«Немає за що воювати в Донецькій області». Мешканець Черкащини отримав вирок
15 квiтня, 08:30
Віталію Василаке інкриміновано вбивство і замах на життя поліцейських, незаконне поводження зі зброєю та дезертирство
Вбивство поліцейського на Вінниччині: суд обрав запобіжний захід другому підозрюваному
22 квiтня, 17:37
Окупант поплатився за бажання заробити убивством українців
Дівчина вкрала у полоненого окупанта кілька мільйонів рублів та кинула його
21 квiтня, 20:14
Навальний розраховував, що вдячні росіяни в Москві на руках понесуть його до Кремля
Журналіст Цимбалюк розповів, навіщо Навальний повернувся до Росії
29 квiтня, 08:03
Італія не передає ЗСУ засоби, які можуть бути використані за межами України  
Італія заборонила завдавати своєю зброєю ударів по Росії
7 травня, 18:09
Під час засідання апеляційний суд заслухав Ірину Фаріон та її адвоката, а також представника Львівської політехніки
Суд розглянув справу про поновлення Фаріон на посаді професора вишу
9 травня, 18:49
Британія передасть 160 машин Husky
Британія надсилає Україні найбільший в історії пакет військової допомоги: подробиці
11 травня, 18:35

Події в Україні

У Севастополі пролунали вибухи: росіяни звітували про роботу ППО
У Севастополі пролунали вибухи: росіяни звітували про роботу ППО
Сили оборони перемістились на більш вигідні позиції в районі Вовчанська – Генштаб
Сили оборони перемістились на більш вигідні позиції в районі Вовчанська – Генштаб
МВС повідомило, скільки людей з прикордоння Харківщини вдалося евакуювати за сьогодні
МВС повідомило, скільки людей з прикордоння Харківщини вдалося евакуювати за сьогодні
У Херсоні пролунали вибухи
У Херсоні пролунали вибухи
В Україні запроваджено аварійні відключення світла
В Україні запроваджено аварійні відключення світла
У низці областей України введено графіки аварійних відключень
У низці областей України введено графіки аварійних відключень

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
Канцлер Німеччини Шольц дав обіцянку українцям
8078
У Канаді неочікувано з'явилося багато нових робочих місць
7789
У Харкові пролунав вибух: РФ вдарила по району, де безліч багатоповерхівок
6478
Втрати ворога станом на 14 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
5179
Мурал із Залужним, який нещодавно з'явився у столиці, доведеться стерти
3622
Росіяни масово тікають із популярного турецького курорту

Новини

РФ використовує снаряди з КНДР, які виготовили у 1970-х – Business Insider
Вчора, 21:24
Навіщо Путін звільнив Шойгу – Центр протидії дезінформації дав роз'яснення
Вчора, 19:17
Блінкен прибув до Києва, США виділять новий пакет допомоги: головне за ніч
Вчора, 06:50
День вишиванки 2024: історія, традиції та цікаві факти про свято
13 травня, 14:41
Медобладнання від фондів молодіжної ініціативи «Надія» та Дениса Парамонова рятує життя захисників
13 травня, 13:00
«Укрпошта» анонсувала нові поштові марки до Дня вишиванки
13 травня, 11:08

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua