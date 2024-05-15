У Севастополі пролунали вибухи: росіяни звітували про роботу ППО

Російські Telegram-канали повідомляють про те, що рух транспорту по Кримському мосту перекрито

Сигнал повітряної тривоги було оголошено в окупованому Севастополі. Росіяни заявляють про роботу ППО. Про це повідомляє окупаційний голова Севастополя Михайло Развожаєв на Telegram-каналі.

Як заявив Развожаєв, у Севастополі нібито працює ППО, а всі екстрені служби приведені в стан бойової готовності.

«Прошу зберігати спокій, дотримуватися заходів безпеки, залишатися в тимчасових укриттях або безпечних місцях. Головне – не перебувати на відкритому просторі. Основну небезпеку становлять уламки», – написав окупаційний голова.

За його словами, російські військові нібито ведуть роботу зі знищення повітряних цілей.

Також російські Telegram-канали повідомляють про те, що рух транспорту по Кримському мосту перекрито.

Нагадаємо, 13 травня, російська база ППО на горі Ай-Петрі в Криму потрапила під обстріл. Унаслідок цього міг загинути командир частини. Зазначається, що військову частину 85683 атакували ракетами, можливо Storm Shadow, о шостій ранку.

«На горі розташована «секретна» військова база ППО 3-го радіотехнічного полку ЗС РФ», – йдеться у повідомленні.

До слова, у Краснодарському краї безпілотники СБУ вразили дві перевалочні нафтобази. Як зазначається, ці нафтобази є перевалочними для постачання пального російським військам у Криму, оскільки розташовані неподалік півострова.

Російськими пабліками ширяться відео пожеж, які виникли внаслідок прильотів. Місцева влада каже, що їх ліквідовують 62 людини і 100 одиниць техніки, а це значить, що палає потужно.