Портников поставив на місце російську журналістку в «імперському батлі»: соцмережі в захваті

Портников наголосив, що про жодне «партнерство» між Україною та РФ не може йтися

Портников: Українські землі сприймалися виключно як апендикс, що доводить російське право на Європу

Соцмережі активно обговорюють ефір та YouTube-каналі «Фейгін Live», де український журналіст Віталій Портников дискутував з російською публіцисткою Юлією Латиніною. Зокрема, Портников вщент розніс всі спроби Латиніної довести, що українці та росіяни колись разом будували імперію, а пригнічення українців у ній нібито не відбувалося.

Розгром російської журналістки

Темою ефіру була дискусія про імперську спадщину Росії, при цьому Латиніна заявила, що Україні для «військової пропаганди» не слід зображувати росіян як «генетичних імперців». У відповідь Портников наголосив, що у будівництві Російської імперії могли приймати участь лише етнічні українці, які «відмовлялися від власної ідентичності та приймали чужу, московську умовно кажучи, а потім російську національну ідентичність».

«А ті українці, які не були готові до подібних дій, завжди були ворогами цієї імперії, завжди нею переслідувалися і зневажалися. І це стосується не лише українців», – підкреслив український журналіст, нагадавши про переслідування представників єврейського народу.

Портников нагадав про знищення Батурина за часів Петра I, страшні події в Бучі за часів нинішньої повномасштабної війни. Він зауважив, що про жодне «партнерство» не може йтися, «якщо практично всю історію українських земель вони сприймалися виключно як апендикс, що доводить російське право на Європу».

Реакція соцмереж

Історик, голова Українського інституту національної пам’яті в 2014-2019 рр., народний депутат України Володимир В’ятрович у захваті від «батлу»: «Коли український спортсмен перемагає російського – українці аплодують. Коли український інтелектуал вступає в суперечку російським – його засуджують. Віталій Портников чудово продемонстрував, що росіян можна і треба розмазувати не лише на спортивних майданчиках».

Журналіст Віталій Червоненко наголосив, що дискусія між Портниковим та Латиніною показав мислення і розуміння України «навіть типу прогресивною рос інтелігенцією».

«Росіяни як прочитають шось трохи загалом по загалях, вже стають міцними експертами і думають, що розібрались. Тези Латиніної – це реально імперський чудовий наратив – вам же давали можливість ставати яничарами і славити Москву, чим погана була імперія. Дискусія про майже хорошу рос імперію і не дуже хорошу для українців австрійську – взагалі смішно», – йдеться у його дописі.

Ексрадник Офісу президента Олексій Арестович також відреагував на дискусію. Він назвав Портникова «інтелектуальною масовкою, що реалізує ідеологічні установки певної частини аудиторії», розкритикував Фейгіна, але похвалив Латиніну.

В шоці навіть росіяни

Примітно, що навіть росіянам соромно за те, які заяви просувала Латиніна під час дискусії. У своїх коментарях вони називають її «маніпулятором» та бажають Україні якнайшвидшої перемоги:

Нагадаємо, за словами українського публіциста, письменника, журналіста Віталія Портникова, не варто сподіватися, що у Росії зміниться ідеологія, адже російський народ не бачить необхідності у якихось змінах. Як каже Портников, росіяни могли б змінити погляди лише в одному випадку – якби ворожа армія увійшла до Москви, як ворожі армії увійшли до Берліна.