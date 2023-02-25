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У Москві юнак помстився роботодавцям за допомогою українського прапора

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Москві юнак помстився роботодавцям за допомогою українського прапора
Хлопець приліпив прапор на найпомітнішому місці
фото: Baza

Співробітник пункту видачі образився, що його офіційно не працевлаштували

У Москві 18-річний обдурений працівник оригінально помстився роботодавцям. Співробітник пункту видачі образився, що його офіційно не влаштували, та приклеїв на стіну прапор України. Він намалював його своїми руками, повідомляє Telegram-канал Baza.

Вадим влаштувався працювати у пункт видачі замовлень «Вайлдберріз» у Жулебіно. Хлопець працював місяць і думав, що після цього його оформлять працювати офіційно. Вадим помилився: брати його на роботу офіційно ніхто не планував. Тоді хлопець затаїв образу і придумав помсту.

Удома він намалював прапор України, а потім уранці 22 лютого прийшов на роботу та повісив його на найвиднішому місці. Зробив селфі на його тлі, після чого пішов. Співробітники пункту видачі заявили про прапор у поліцію.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Севастополі в річницю повномасштабного вторгнення Росії партизани встановили український прапор.

Також напередодні річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну кольори українського прапора з’явилися на будівлях Європейського Союзу – Єврокомісії, Євроради та Європарламенту.

Крім того, в четвер ввечері, 23 лютого, до річниці вторгнення РФ в Україну Ейфелеву вежу підсвітили жовто-блакитними кольорами.

 

Теги: селфі прапор прапор України

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