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«Ще одна маріонетка Путіна»: міністр оборони Британії про заміну Шойгу

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
«Ще одна маріонетка Путіна»: міністр оборони Британії про заміну Шойгу
Путін запропонував призначити новим міністром оборони Андрія Білоусова
фото: wikipedia

«Росії потрібен міністр оборони, який би виправив цю згубну спадщину і припинив вторгнення»

Росіяни потребують такого міністра оборони, який би припинив вторгнення до України, але вони отримали чергову маріонетку диктатора Путіна. Так на зміни в російському уряді відреагував міністр оборони Британії Грант Шаппс.

«Сергій Шойгу привів до понад 355 тис. жертв серед власних солдатів та масових страждань серед цивільного населення. Росії потрібен міністр оборони, який би виправив цю згубну спадщину і припинив вторгнення, але все, що вони отримають, це ще одну маріонетку Путіна», – написав британський міністр у соцмережі Х.

Як повідомлялося, Володимир Путін робить заміни керівників, зокрема у Міноборони РФ, для посилення підготовки до затяжної війни в Україні та, ймовірно, до майбутньої конфронтації з НАТО. На думку аналітиків Інституту вивчення війни, такі перестановки після президентських «виборів» у Росії свідчать про те, що Путін робить значні кроки в напрямку мобілізації російської економіки та оборонно-промислової бази для підтримки затяжної війни в Україні і, можливо, підготовки до конфронтації з НАТО.

Нагадаємо, Сергій Шойгу, який очолював міністерство оборони РФ, йде у відставку. Путін запропонував призначити Андрія Білоусова замість нього. 

Як стало відомо, президент Росії зняв із посади секретаря Ради безпеки Росії 72-річного Миколу Патрушева у зв’язку з переходом на іншу роботу. На це місце призначений Сергій Шойгу.

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Теги: міністр путін Сергій Шойгу соцмережі росіяни

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