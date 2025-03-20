Чи знищено докази депортації Росією українських дітей? Держдеп США зробив заяву

Державний департамент і Єльський центр зберігали докази викрадення дітей з України, яких вони ідентифікували

Державний департамент США спростував видалення даних про українських дітей, яких було незаконно депортовано до Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речницю Державного департаменту США Теммі Брюс.

Посадовиця пояснила, що фінансування групи дослідників Єльського університету, які й збирали дані про депортованих українських дітей, припинили на основі оцінок цілої низки фінансових витрат, щоб з’ясувати, чи відповідають вони інтересам США.

Інформацію про видалення даних щодо дітей речниця назвала теорією змови або страхом. За її словами, ці дані перебувають під контролем Державного департаменту, і їх ніхто не видаляв.

Також Брюс наголосила, що «основне – це мета, яку потрібно досягти, а не конкретна структура, у межах якої це відбувається».

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки офіційно повідомили Євроюст про вихід із міжнародної групи, створеної для розслідування дій керівництва держав, відповідальних за повномасштабне вторгнення в Україну.

Рішення про вихід з Міжнародного центру з розслідування злочину агресії проти України, до якого адміністрація Байдена приєдналася у 2023 році, є останнім свідченням відходу адміністрації Трампа від зобов'язань його попередника щодо притягнення Путіна до особистої відповідальності за злочини, скоєні проти українців.

Також кілька агентств національної безпеки США припинили скоординовані зусилля з протидії російському саботажу, дезінформації та кібератакам, зменшуючи тиск на Росію на тлі ініціатив Трампа щодо припинення війни в Україні.

До слова, зʼявилася інформація, що докази воєнних злочинів на $26 млн, скоєні Росією в Україні, могли бути видалені після того, як США припинили фінансувати групу дослідників Єльського університету, що знаходила й повертала додому депортованих українських дітей.