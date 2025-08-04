У США чоловік застрелив сусідку, бо прийняв її за інопланетянку

В США поліція заарештувала чоловіка, який вистрілив в сусідку

Поранена жінка викликала поліцію. Правоохоронці доставили потерпілу до місцевої лікарні, де вона померла

В місті Віндом, штат Міннесота, 38-річний чоловік застрелив свою 70-річну сусідку, бо вирішив, що вона інопланетянка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CBS News.

Згідно з матеріалами кримінальної справи чоловік зателефонував сусідці та попрохав про допомогу. Коли жінка прийшла до нього, підозрюваний вистрілив у неї кілька разів.

Поранена жінка викликала поліцію. Правоохоронці доставили потерпілу до місцевої лікарні, де вона померла. Експертиза підтвердила, що жінка отримала сім вогнепальних поранень і померла від великої крововтрати.

Один зі свідків розповів, що підозрюваний до цього вважав свою сусідку інопланетянкою. Він чув постріли й бачив спалахи у будинку жінки. Згодом він знайшов її на підлозі та подзвонив у поліцію.

Поки правоохоронці працювали на місці злочину, надійшло ще одне повідомлення про те, що чоловік увірвався в інший будинок неподалік. Прибувши туди, поліцейські побачили розбите скло, кров біля входу, а в будинку почули стогін та звук води у ванній кімнаті. Підозрюваного знайшли у ванні з водою, забрудненою кров’ю.

Перед ув'язненням підозрюваного було відправлено на лікування. Чоловіку пред’явлені звинувачення у двох пунктах умисного вбивства другого ступеня. Перше судове засідання заплановано на 8 серпня.

Нагадаємо п’ятницю, 1 серпня, у місті Анаконда (штат Монтана, США) сталася стрілянина в одному з місцевих барів. Внаслідок інциденту загинули четверо людей - бармен і троє відвідувачів. Тоді зазначалось, що правоохоронці підозрювали у нападі 45-річного Майкла Пола Брауна, який, за словами власника закладу, мешкав поблизу.

Раніше у Нью-Йорку чоловік відкрив стрілянину, поранив людей, а після цього скоїв самогубство. Відомо, що чоловік зловмисник вистрілив у поліцейського, ще чотирьох людей було застрелено, ще шестеро дістали поранення.