Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Нью-Йорку чоловік стріляв по людях, а потім скоїв самогубство

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
У Нью-Йорку чоловік стріляв по людях, а потім скоїв самогубство
Підорюваного засняли камери відеоспостереження
фото: ABC News

Зловмисник стріляв у цивільних та поліцейських

У понеділок, 28 липня, в центрі Манхеттена, Нью-Йорк, невідомий відкрив стрілянину, поранив людей, а після цього скоїв самогубство. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ABC News.

За даними телеканалу, стрілянина сталася біля офісної будівлі на Парк-авеню. Зловмисник вистрілив у поліцейського, відомо, що чотирьох людей було застрелено (правоохоронець помер уже в лікарні). Ще шестеро дістали поранення.

Джерела ABC також повідомили, що підозрюваний наклав на себе руки, сховавшись у будівлі за адресою Парк-авеню, 345. Його тіло виявили на 33-му поверсі. За даними NYT, стрільцем виявився 27-річний чоловік, якого джерела впізнали як Шейна Тамару.

Крім того, в офісній будівлі, де розташовані штаб-квартири інвестиційних компаній Blackstone та NFL, оголошено карантин.

Мер Нью-Йорка Ерік Адамс раніше закликав мешканців уникати цього району у зв'язку з «активним розслідуванням інциденту зі стріляниною». Поліція міста також наполегливо рекомендувала людям оминати Східну 52-гу вулицю між Парк-авеню та Лексінгтон-авеню через значну присутність правоохоронців. «Очікуйте появи машин екстрених служб і затримок в околицях», – йшлося в заяві поліції Нью-Йорка в соцмережах.

Тим часом заступник директора ФБР Ден Бонджино повідомив у соцмережі X, що співробітники та агенти нью-йоркського відділення ФБР виїхали «для надання підтримки на місці злочину в Манхеттені». Губернаторка Нью-Йорка Кеті Хочул заявила, що її поінформували про ситуацію.

Раніше ми писали, що у місті Ріно, штат Невада, біля одного з найбільших казино, сталася стрілянина, внаслідок якої двоє людей загинули та ще троє отримали поранення. Нападника затримали, а всіх постраждалих вже доправили до медичних закладів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

Інцидент трапився у понеділок, 28 липня, на території готелю Grand Sierra Resort. Стрільця, ім'я якого поки не розголошується, затримали незабаром після нападу. За словами медиків, він також був серед тих, кого доставили до лікарні.

Нагадаємо, у суботу, 19 липня, в Лос-Анджелесі автомобіль врізався в натовп людей, які чекали на вхід до нічного клубу. Внаслідок інциденту травмувалися 30 осіб, з яких щонайменше п’ятеро перебувають у критичному стані. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

За даними пожежної служби міста, подія сталася на бульварі Санта-Моніка. Усіх постраждалих оперативно госпіталізували до місцевих лікарень і травматологічних центрів.

Теги: США Нью-Йорк поліція стрілянина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Попереду в України, ймовірно, найтяжчі 50+ днів
Попереду в України, ймовірно, найтяжчі 50+ днів
15 липня, 00:03
У США реєструють законопроєкт про 500% тарифи на країни-покупці російської нафти
Санкції проти російської нафти: три рівні тиску
18 липня, 18:48
Президент громади Фернандо Лопес Мірас також закликав до «спокою серед населення»
Іспанський регіон охопили вуличні заворушення: відкрито «полювання на іноземців»
13 липня, 14:45
Президент США Дональд Трамп та його дружина Меланія Трамп
Трамп розповів, як його дружина реагує на обстріли українських міст
14 липня, 22:26
У Дональда Трампа є секретна зброя, яка може залишити Путіна беззахисним
Трамп готується використати нову стратегію проти Росії
10 липня, 15:15
Коли поліціянти зайшли до будинку, чоловік кинув у їхній бік бойову гранату
На Київщині чоловік підірвав гранату і поранив п’ятьох поліцейських
13 липня, 17:13
Буданов назвав головного лобіста України в Білому домі
Буданов назвав головного лобіста України в Білому домі
23 липня, 19:16
Пошуки п'ятирічного хлопчика завершилися сьогодні вранці. Дитину повернуто додому
На Київщині знайдено зниклого п'ятирічного хлопчика: деталі пошукової операції
25 липня, 10:18
37-річний водій автомобіля Volkswagen Caddy не впорався з керуванням та наїхав на пішохідку
На Київщині п’яний водій на Volkswagen збив жінку та втік з місця ДТП
25 липня, 15:37

Соціум

У Нью-Йорку чоловік стріляв по людях, а потім скоїв самогубство
У Нью-Йорку чоловік стріляв по людях, а потім скоїв самогубство
«Аерофлот» зазнав масштабної кібератаки: хакери пояснили мотиви
«Аерофлот» зазнав масштабної кібератаки: хакери пояснили мотиви
Безпілотники атакували Росію: у місті Сальск пролунали вибухи
Безпілотники атакували Росію: у місті Сальск пролунали вибухи
У США чоловік влаштував стрілянину: є загиблі та поранені
У США чоловік влаштував стрілянину: є загиблі та поранені
У Польщі п'яний поліцейський погрожував українському таксисту
У Польщі п'яний поліцейський погрожував українському таксисту
У яких країнах люди ЄС працюють найдовше: статистика
У яких країнах люди ЄС працюють найдовше: статистика

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
268K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 липня: ситуація на фронті
107K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 липня 2025
31K
«Світ впав». Російська рапіристка прокоментувала поразку від України на чемпіонаті світу
15K
Синдром Аспергера. Безугла відповіла, чи з таким діагнозом має доступ до держтаємниці
3928
29 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3680
Прогноз магнітних бур на 28-30 липня: якою буде сонячна активність

Новини

28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
26 липня, 03:05
«Людину жалко, звісно, але...»: Безугла несподівано прокоментувала смерть колеги-депутата
25 липня, 16:03
Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
25 липня, 05:43
25 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 липня, 00:07
24 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 липня, 00:07

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua