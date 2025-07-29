У Нью-Йорку чоловік стріляв по людях, а потім скоїв самогубство

Зловмисник стріляв у цивільних та поліцейських

У понеділок, 28 липня, в центрі Манхеттена, Нью-Йорк, невідомий відкрив стрілянину, поранив людей, а після цього скоїв самогубство. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ABC News.

За даними телеканалу, стрілянина сталася біля офісної будівлі на Парк-авеню. Зловмисник вистрілив у поліцейського, відомо, що чотирьох людей було застрелено (правоохоронець помер уже в лікарні). Ще шестеро дістали поранення.

Джерела ABC також повідомили, що підозрюваний наклав на себе руки, сховавшись у будівлі за адресою Парк-авеню, 345. Його тіло виявили на 33-му поверсі. За даними NYT, стрільцем виявився 27-річний чоловік, якого джерела впізнали як Шейна Тамару.

Крім того, в офісній будівлі, де розташовані штаб-квартири інвестиційних компаній Blackstone та NFL, оголошено карантин.

Мер Нью-Йорка Ерік Адамс раніше закликав мешканців уникати цього району у зв'язку з «активним розслідуванням інциденту зі стріляниною». Поліція міста також наполегливо рекомендувала людям оминати Східну 52-гу вулицю між Парк-авеню та Лексінгтон-авеню через значну присутність правоохоронців. «Очікуйте появи машин екстрених служб і затримок в околицях», – йшлося в заяві поліції Нью-Йорка в соцмережах.

Тим часом заступник директора ФБР Ден Бонджино повідомив у соцмережі X, що співробітники та агенти нью-йоркського відділення ФБР виїхали «для надання підтримки на місці злочину в Манхеттені». Губернаторка Нью-Йорка Кеті Хочул заявила, що її поінформували про ситуацію.

Раніше ми писали, що у місті Ріно, штат Невада, біля одного з найбільших казино, сталася стрілянина, внаслідок якої двоє людей загинули та ще троє отримали поранення. Нападника затримали, а всіх постраждалих вже доправили до медичних закладів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

Інцидент трапився у понеділок, 28 липня, на території готелю Grand Sierra Resort. Стрільця, ім'я якого поки не розголошується, затримали незабаром після нападу. За словами медиків, він також був серед тих, кого доставили до лікарні.

Нагадаємо, у суботу, 19 липня, в Лос-Анджелесі автомобіль врізався в натовп людей, які чекали на вхід до нічного клубу. Внаслідок інциденту травмувалися 30 осіб, з яких щонайменше п’ятеро перебувають у критичному стані. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

За даними пожежної служби міста, подія сталася на бульварі Санта-Моніка. Усіх постраждалих оперативно госпіталізували до місцевих лікарень і травматологічних центрів.