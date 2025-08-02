У США у барі сталася стрілянина: є загиблі

Жертвами стрілянини стали бармен і троє відвідувачів

У п’ятницю, 1 серпня, у місті Анаконда, що в американському штаті Монтана, сталася стрілянина в одному з місцевих барів. Внаслідок інциденту загинули четверо людей, правоохоронці продовжують розшук підозрюваного. Про це повідомляє Associated Press, передає «Главком».

Інцидент трапився близько 10:30 ранку в барі The Owl. Жертвами стрілянини стали бармен і троє відвідувачів.

Правоохоронці підозрюють у нападі 45-річного Майкла Пола Брауна, який, за словами власника закладу, мешкав поблизу. Спецпризначенці SWAT провели обшук у його будинку, однак підозрюваного там не виявили. Востаннє Брауна бачили в районі Стамп-Таун, на захід від Анаконди.

Понад десяток офіцерів місцевої та державної поліції задіяні в операції. Територію було оточено, пошукові заходи тривають. За наявною інформацією, чоловік може досі мати при собі вогнепальну зброю.

Раніше ми писали, що у понеділок, 28 липня, в центрі Манхеттена, Нью-Йорк, невідомий відкрив стрілянину, поранив людей, а після цього скоїв самогубство. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ABC News.

За даними телеканалу, стрілянина сталася біля офісної будівлі на Парк-авеню. Зловмисник вистрілив у поліцейського, відомо, що чотирьох людей було застрелено (правоохоронець помер уже в лікарні). Ще шестеро дістали поранення.

Джерела ABC також повідомили, що підозрюваний наклав на себе руки, сховавшись у будівлі за адресою Парк-авеню, 345. Його тіло виявили на 33-му поверсі. За даними NYT, стрільцем виявився 27-річний чоловік, якого джерела впізнали як Шейна Тамару.

Нагадаємо, у місті Ріно, штат Невада, біля одного з найбільших казино, сталася стрілянина, внаслідок якої двоє людей загинули та ще троє отримали поранення. Нападника затримали, а всіх постраждалих вже доправили до медичних закладів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

Інцидент трапився у понеділок, 28 липня, на території готелю Grand Sierra Resort. Стрільця, ім'я якого поки не розголошується, затримали незабаром після нападу. За словами медиків, він також був серед тих, кого доставили до лікарні.