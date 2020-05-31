В столиці Афганістану стався теракт, є загиблі
Під час вибуху щонайменше сім людей дістали поранення
Працівники телекомпанії їхали в мікроавтобусі у вечірню годину пік, коли вибухнула бомба. У суботу в столиці Афганістану Кабулі стався теракт, внаслідок якого загинули журналіст і технік місцевого телеканалу «Хуршид». Про це повідомляє Reuters.
«Наші колеги, економічний репортер Мир Вахед Шах і співробітник технічного відділу Шафік Амірі були вбиті внаслідок інциденту», – сказав виконавчий директор телеканалу Мохаммад Рафі Рафік Седикі.
Крім того, щонайменше сім людей дістали поранення.
Працівники телекомпанії їхали в мікроавтобусі у вечірню годину пік, коли вибухнула бомба.
«Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за теракт.
США, Європейський Союз і НАТО засудили цей напад.
Минулого року двох співробітників телеканалу «Хуршид» було вбито і двоє були поранені внаслідок аналогічної атаки.