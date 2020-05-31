В столиці Афганістану стався теракт, є загиблі



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Фото Reuters

Під час вибуху щонайменше сім людей дістали поранення

Працівники телекомпанії їхали в мікроавтобусі у вечірню годину пік, коли вибухнула бомба. У суботу в столиці Афганістану Кабулі стався теракт, внаслідок якого загинули журналіст і технік місцевого телеканалу «Хуршид». Про це повідомляє Reuters.

«Наші колеги, економічний репортер Мир Вахед Шах і співробітник технічного відділу Шафік Амірі були вбиті внаслідок інциденту», – сказав виконавчий директор телеканалу Мохаммад Рафі Рафік Седикі.

Крім того, щонайменше сім людей дістали поранення.

Працівники телекомпанії їхали в мікроавтобусі у вечірню годину пік, коли вибухнула бомба.

«Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за теракт.

США, Європейський Союз і НАТО засудили цей напад.

«Ісламська держава», яка бореться проти афганських урядових сил і бойовиків «Талібану», в останні роки скоїла низку інших смертоносних терактів у містах Афганістану. Проте напади на журналістів в останні 4 роки найчастіше здійснювали саме таліби. Зокрема, у 2018 році від рук «Талібану» та інших ісламістських повстанців загинули 15 працівників ЗМІ.

Минулого року двох співробітників телеканалу «Хуршид» було вбито і двоє були поранені внаслідок аналогічної атаки.

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