В Угорщині перекинувся автобус із польськими туристами, є жертви
Автобус з'їхав з автомагістралі в кювет і перекинувся
Фото: TVN24
Загинув 35-річний поляк
У неділю, 9 серпня, вранці в Угорщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса з польськими туристами.
В результаті аварії одна людина загинула і 34 травмовані. Про це повідомляють польські ЗМІ.
Автобус з громадянами Польщі, які їхали з Болгарії, з'їхав з автомагістралі в кювет. В автобусі їхали 46 осіб, в тому числі два водії. Аварія сталася поблизу міста Кішкунфеледьгаза.
Загинув 35-річний чоловік, який сидів у передній частині автобуса.
Угорські рятувальники направили до місця аварії вертольоти та 14 машин швидкої допомоги.
Наразі поліція встановлює причину аварії, вона досі невідома.