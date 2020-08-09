В Угорщині перекинувся автобус із польськими туристами, є жертви



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Автобус з'їхав з автомагістралі в кювет і перекинувся Фото: TVN24

Загинув 35-річний поляк

У неділю, 9 серпня, вранці в Угорщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса з польськими туристами.

В результаті аварії одна людина загинула і 34 травмовані. Про це повідомляють польські ЗМІ.

Автобус з громадянами Польщі, які їхали з Болгарії, з'їхав з автомагістралі в кювет. В автобусі їхали 46 осіб, в тому числі два водії. Аварія сталася поблизу міста Кішкунфеледьгаза.

Загинув 35-річний чоловік, який сидів у передній частині автобуса.

Угорські рятувальники направили до місця аварії вертольоти та 14 машин швидкої допомоги.

Наразі поліція встановлює причину аварії, вона досі невідома.