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    У світі

    В Угорщині перекинувся автобус із польськими туристами, є жертви

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    Автобус&nbsp;з'їхав з автомагістралі в кювет і перекинувся - В Угорщині перекинувся автобус із польськими туристами, є жертви
    Автобус з'їхав з автомагістралі в кювет і перекинувся
    Фото: TVN24

    Загинув 35-річний поляк

    У неділю, 9 серпня, вранці в Угорщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса з польськими туристами.

    В результаті аварії одна людина загинула і 34 травмовані. Про це повідомляють польські ЗМІ.

    Автобус з громадянами Польщі, які їхали з Болгарії, з'їхав з автомагістралі в кювет. В автобусі їхали 46 осіб, в тому числі два водії. Аварія сталася поблизу міста Кішкунфеледьгаза.

    Загинув 35-річний чоловік, який сидів у передній частині автобуса.

    Угорські рятувальники направили до місця аварії вертольоти та 14 машин швидкої допомоги.

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    В Угорщині перекинувся автобус із польськими туристами, є жертви
    В Угорщині перекинувся автобус із польськими туристами, є жертви
    В Угорщині перекинувся автобус із польськими туристами, є жертви
    Фото: Ferenc Donra, PAP/EPA

    Наразі поліція встановлює причину аварії, вона досі невідома.

    ДТП Польща Угорщина
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