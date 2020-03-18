В Узбекистані дочка експрезидента Гульнара Карімова засуджена до 13 років в'язниці



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Засідання суду у справі Гульнари Карімовой відбувалося у закритому режимі

Суд у Ташкенті визнав дочку експрезидента Узбекистану винною в організації злочинної спільноти, вимаганні, розкраданні, легалізації доходів, отриманих від злочинної діяльності, та інших злочинах

Міський суд Ташкента 18 березня дав старшій дочці покійного першого президента країни Гульнарі Карімовій 13 років і чотири місяці в'язниці. Про це йдеться у повідомленні на сайті Верховного суду Узбекистану.

«Суд, всебічно та повно дослідивши матеріали кримінальної справи, визнав Карімову винною в організації злочинної спільноти, вимаганні, розкраданні через привласнення й розтрату, легалізації доходів, отриманих від злочинної діяльності, та інших злочинах. Вироком суду Карімовій призначено покарання у вигляді 13 років чотирьох місяців позбавлення волі», – ідеться в повідомленні.

Засідання суду відбувалося в закритому режимі.

«З огляду на норми кримінального законодавства й відповідно до сукупності покарань, призначених за кількома злочинами й вироками, суд постановив рахувати цей строк покарання із 21 серпня 2015 року», – зазначили у Верховному суді Узбекистану.

Вироки озвучили й іншим обвинуваченим у справі Карімової. П'ятьом особам дали строки від п'яти років трьох місяців до 20 років, ще двох звільнили від відповідальності через закінчення терміну давності притягнення до відповідальності.

Політикиню, дипломатку, співачку й модельєрку Гульнару Карімову називали ймовірною спадкоємицею її батька Іслама Карімова, але у 2013 році між ними стався конфлікт. В інтерв'ю BBC Uzbek у 2016 році син Карімової Іслам, який проживає в Лондоні, повідомив, що його мати із 2014 року перебуває під домашнім арештом і не може покинути країну.

У липні 2017 року Генеральна прокуратура Узбекистану повідомила, що Карімову заарештували. Зазначали, що її ще у 2015 році визнали винною у справі про ухилення від сплати податків, вимагання, привласнення державного майна. Щодо Карімової розслідують ще одну кримінальну справу за економічними статтями.

За інформацією прокуратури, загальна сума завданих державі збитків становить 1 трлн 270 млрд 200 млн сум ($314,32 млн), $1 млрд 651,8 млн, €26,1 млн.

У серпні 2015 року її засудили до п'яти років обмеження волі. Після вироку Карімова деякий час жила під домашнім арештом, але в березні 2019 року її відправили в колонію в Ташкентській області, обвинувативши у «злісному» порушенні умов перебування під вартою. Сама Карімова та її дочка стверджували, що умов арешту вона не порушувала.

Нові справи стосовно Карімової відкрили в Узбекистані у серпні 2019 року.

Гульнара Карімова - старша дочка покійного президента Узбекистану. Вона раніше працювала в міністерстві закордонних справ Узбекистану і займалася бізнесом. Її називали однією з найвпливовіших жінок Середньої Азії. У кількох країнах світу щодо неї тривають розслідування в зв’язку з підозрами в корупції.