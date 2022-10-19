У Бєлгороді горить підстанція (відео) 

Російське місто частково без електропостачання

У російському Бєлгороді увечері 19 жовтня сталося відключення трансформатора на підстанції «Південна» буцімто через перенапругу. Про це повідомив губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков.

«Без світла залишаються поки що дві вулиці: Губкіна та Бульвар Першого Салюту. Аварійні бригади вже працюють на усунення наслідків. На перепідключення потрібно півтори години», – повідомив Гладков.

Над містом видно, що на підстанції вирує пожежа.

Нагадаємо, сьогодні вдень у Бєлгороді було пошкоджено об’єкт інфраструктури.

Вчора повідомлялося, що у Бєлгородській області Росії призупинено рух поїздів через нібито обстріл залізничної станції.

Раніше, 13 жовтня внаслідок атаки було серйозно пошкоджено підстанцію в Попово-Лежачах у Курській області.