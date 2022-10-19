У Бєлгороді горить підстанція (відео)
Російське місто частково без електропостачання
У російському Бєлгороді увечері 19 жовтня сталося відключення трансформатора на підстанції «Південна» буцімто через перенапругу. Про це повідомив губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков.
«Без світла залишаються поки що дві вулиці: Губкіна та Бульвар Першого Салюту. Аварійні бригади вже працюють на усунення наслідків. На перепідключення потрібно півтори години», – повідомив Гладков.
Над містом видно, що на підстанції вирує пожежа.
Нагадаємо, сьогодні вдень у Бєлгороді було пошкоджено об’єкт інфраструктури.
Вчора повідомлялося, що у Бєлгородській області Росії призупинено рух поїздів через нібито обстріл залізничної станції.
Раніше, 13 жовтня внаслідок атаки було серйозно пошкоджено підстанцію в Попово-Лежачах у Курській області.
Коментарі — 0