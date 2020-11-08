В Японії обрали спадкоємця престолу, який посяде на імператорський трон після Нарухіто

Спадкоємний принц Японії Акісіно зі своєю дружиною, спадкоємною принцесою Кіко і їхніми дітьми, принцесою Мако, принцесою Како і принцом Хісахіто

Японія офіційно оголосила спадкоємця престолу

Згідно з японським законодавством, тільки чоловіки можуть успадковувати трон, тому єдина дитина Нарухіто, 18-річна принцеса Айко, не має на нього права

В неділю Японія офіційно проголосила спадкоємного принца Акісіно першим у черзі спадкоємців престолу. Про це повідомляє Reuters.

«Я глибоко обмірковую відповідальність спадкоємного принца і буду виконувати свої обов’язки», – сказав Акісіно на церемонії.

54-річний Акісіно – один з трьох спадкоємців престолу. Крім нього, на трон претендують його син, 14-річний Хісахіто, і 84-річний принц Хітачі, молодший брат почесного імператора Акіхіто, який пішов у відставку минулого року внаслідок першого за два століття зречення Японії від престолу.

Призначення першого імператорського спадкоємця було останньою церемонією з тої пори, як старший брат Акісіно, імператор Нарухіто, став монархом 1 травня минулого року після зречення престолу їхнього батька, імператора Акіхіто. Як відомо, він правив з 7 січня 1989 року по 30 квітня 2019 року.

Планувалося, що церемонії з призначенням наступника імператора будуть проведені у квітні, але їх відклали через пандемію коронавірусу.

Згідно з японським законодавством, лише чоловіки можуть успадковувати трон, тому єдина дитина Нарухіто, 18-річна принцеса Айко, не має на нього право.

У 2006 році дружина Акісіно народила сина Хісахіто.

Наразі серед японських законодавців ведуться дискусії про зміну закону про спадкування. Розглядається один з варіантів, який, згідно з опитуваннями, користується підтримкою в японському суспільстві: дозволити жінкам, включаючи двох старших сестер Айко і Хісахіто, зберегти свій імперський статус після шлюбу і успадкувати або передати трон своїм дітям. Консерватори хочуть відродити молодші гілки монаршого родоводу, позбавлені імперського статусу після війни.

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