Японія випустить марки з краєвидами України



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Марки з краєвидами України

Продаж марок присвячено співробітництву України з містом Хіно напередодні Олімпійських ігор у Японії

У листопаді пошта Токіо розпочне продаж марок Україна – м. Хіно. Про це в понеділок, 26 жовтня, повідомляє посольство України в Японії на своїй сторінці в Facebook.

Відзначається, що продаж марок присвячено співробітництву України з містом Хіно в рамках японської урядової програми Host Town напередодні Олімпійських ігор.

Проєкт здійснено завдяки співпраці посольства України в Японії з адміністрацією міста Хіно і Поштою Японії.

Фотографії України для цього проєкту зроблені українським фотографом В'ячеславом Присяжнюком. На них зображені знамениті туристичні місця України, зокрема – Тунель кохання в Рівненській області та Ластівчине гніздо в Криму.

Нагадаємо, що Японія запевнила, що проведе Олімпійські ігри у 2021 році.