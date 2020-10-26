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    У світі

    Японія випустить марки з краєвидами України

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    <span>Марки з краєвидами України</span> - Японія випустить марки з краєвидами України
    Марки з краєвидами України

    Продаж марок присвячено співробітництву України з містом Хіно напередодні Олімпійських ігор у Японії

    У листопаді пошта Токіо розпочне продаж марок Україна – м. Хіно. Про це в понеділок, 26 жовтня, повідомляє посольство України в Японії на своїй сторінці в Facebook.

    Відзначається, що продаж марок присвячено співробітництву України з містом Хіно в рамках японської урядової програми Host Town напередодні Олімпійських ігор.

    Проєкт здійснено завдяки співпраці посольства України в Японії з адміністрацією міста Хіно і Поштою Японії.

    Фотографії України для цього проєкту зроблені українським фотографом В'ячеславом Присяжнюком. На них зображені знамениті туристичні місця України, зокрема – Тунель кохання в Рівненській області та Ластівчине гніздо в Криму.

    Нагадаємо, що Японія запевнила, що проведе Олімпійські ігри у 2021 році.

    Японія посольство Україна Facebook пошта
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