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    У світі

    Валенса потролив Дуду фотографіями з Трампом

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    Лех Валенса та Дональд Трамп - Валенса потролив Дуду фотографіями з Трампом
    Лех Валенса та Дональд Трамп

    Переможець Нобелівської премії миру регулярно критикує нинішню владу Польщі

    Екс-президент Польщі Лех Валенса, незважаючи на своє тривале перебування у політичній відставці, як і раніше залишається активним коментатором щодо поточних подій.

    Переможець Нобелівської премії миру пристрасно критикує нинішній правлячий табір у Польщі.

    Зокрема Валенса у своєму Facebook вирішив порівняти фотографії своєї зустрічі з Дональдом Трампом та нещодавньої зустрічі Анджея Дуди з президентом США.

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    Валенса потролив Дуду фотографіями з Трампом
    Валенса потролив Дуду фотографіями з Трампом
    Валенса потролив Дуду фотографіями з Трампом

    На фото ми бачимо Валенсу, який сидить у кріслі, а над ним стоїть нинішній президент США. На іншій світлині - американський політик, а Дуда нахиляється над ним, підписуючи документ. «Знайдіть різницю», - підписав фотографії екс-президент Польщі.

    Раніше повідомлялося, що президент Польщі Анджей Дуда запропонував назвати нову американську базу, яку США можуть відкрити на території країни, «Форт Трамп».

    Зазначимо, що Трамп погодився зі словами Дуди, в спільній заяві, яку лідери США та Польщі зробили раніше про «агресивну поведінку» російської сторони в регіоні.

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