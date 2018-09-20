Валенса потролив Дуду фотографіями з Трампом



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Лех Валенса та Дональд Трамп

Переможець Нобелівської премії миру регулярно критикує нинішню владу Польщі

Екс-президент Польщі Лех Валенса, незважаючи на своє тривале перебування у політичній відставці, як і раніше залишається активним коментатором щодо поточних подій.

Переможець Нобелівської премії миру пристрасно критикує нинішній правлячий табір у Польщі.

Зокрема Валенса у своєму Facebook вирішив порівняти фотографії своєї зустрічі з Дональдом Трампом та нещодавньої зустрічі Анджея Дуди з президентом США.

На фото ми бачимо Валенсу, який сидить у кріслі, а над ним стоїть нинішній президент США. На іншій світлині - американський політик, а Дуда нахиляється над ним, підписуючи документ. «Знайдіть різницю», - підписав фотографії екс-президент Польщі.

Раніше повідомлялося, що президент Польщі Анджей Дуда запропонував назвати нову американську базу, яку США можуть відкрити на території країни, «Форт Трамп».

Зазначимо, що Трамп погодився зі словами Дуди, в спільній заяві, яку лідери США та Польщі зробили раніше про «агресивну поведінку» російської сторони в регіоні.