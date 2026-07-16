Варшава не чекатиме початку війни. Польщі підготувала новий режим для армії

Новий правовий режим дозволить владі та війську діяти ще до офіційного запровадження воєнного стану та швидше реагувати на загрози

У Польщі готують закон, який запровадить новий юридичний статус – стан повної державної готовності до війни. Він має дати змогу владі та військовим оперативно реагувати на загрози ще до офіційного оголошення воєнного стану. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Defence24.

Про розробку нового законодавства повідомив радник міністра національної оборони Польщі Мацей Самсонович. За його словами, документ має усунути прогалину між мирним часом і юридичним початком війни. «Ми також над цим працюємо. Я не хочу вдаватися в подробиці. Стан повної бойової готовності – саме так це називається в проєкті», – зазначив він.

Новий режим дозволить швидше розгортати війська, готувати стратегічну інфраструктуру та приймати підрозділи союзників по НАТО ще до формального запровадження воєнного стану.

Паралельно Міністерство національної оборони Польщі працює над законопроєктом про стратегічні інвестиції та спрощення переміщення військ. У разі загострення ситуації армія отримає додаткові повноваження для координації військових колон і логістики.

Крім того, влада планує значно прискорити будівництво об'єктів оборонної інфраструктури – доріг, портів, аеродромів і паливних баз. Для цього мають спростити адміністративні та екологічні процедури. «Ми не можемо чекати півтора року, а стандартні два чи три роки, щоб щось будувати», – наголосив Самсонович.

Також Польща планує використати фінансування Європейського Союзу для розвитку концепції «Військового Шенгену», яка має забезпечити швидке перекидання військ і техніки союзників територією Європи.

Наразі законопроєкт перебуває на етапі внутрішньої підготовки, а терміни його внесення до польського парламенту поки не оголошували.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський раніше заявив, що Росія наразі не має ресурсів для прямого нападу на Польщу. Водночас Варшава продовжує масштабне посилення обороноздатності та адаптує законодавство до можливих сучасних загроз.