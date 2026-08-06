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Експерти назвали ідеальну країну для переїзду у 2026 році

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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Експерти назвали ідеальну країну для переїзду у 2026 році
Світовий рейтинг очолила країна з найкращою цифровою інфраструктурою та доступними процедурами для іноземців
Фото: Мagnific

Маленька європейська держава випередила світових ґігантів у щорічному міжнародному індексі привабливості

Естонія посіла перше місце у світовому рейтингу Rumavi Global Relocation Index 2026, який оцінює країни за привабливістю для довгострокового переїзду та життя іноземців. Про це пише «Главком» з посиланням на ресурс Rumavi.

Дослідження охопило 192 країни та території, а Естонія випередила Сінгапур, Малайзію, Португалію та Тайвань.

Згідно з рейтингом, Естонія набрала 72,8 бала зі 100. Друге місце посів Сінгапур із 72,6 бала, третє – Малайзія (72,0), четверте – Португалія (71,6), а п'яте – Тайвань (71,4). До першої десятки також увійшли Литва, Гонконг, Сент-Кітс і Невіс, Чехія та Мальта. Латвія стала 19-ю, Фінляндія – 27-ю, а Швеція – 42-ю.

Автори дослідження наголошують, що індекс не визначає країни лише за рівнем життя чи простотою отримання посвідки на проживання. Його мета – оцінити, наскільки держава підходить для довгострокового проживання, інтеграції та облаштування життя. Для цього використовували 24 показники, згруповані у чотири ключові категорії: фінансові й податкові умови, якість життя та охорона здоров'я, безпека і стабільність, а також можливості для інтеграції та розвитку.

Що ж стосується Естонії, то її лідерство забезпечили одразу кілька чинників. У дослідженні відзначили сильну банківську та фінансову систему країни, сприятливі умови для ведення бізнесу, високий рівень захисту права власності, розвинені цифрові державні сервіси та ефективні механізми отримання довгострокового статусу проживання. Саме поєднання цих факторів дозволило країні очолити загальний рейтинг.

Зазначимо, що Rumavi Global Relocation Index публікується щороку. Його укладає міжнародна консалтингова компанія Rumavi, яка спеціалізується на питаннях міжнародного переїзду та релокації. Дослідники зазначають, що рейтинг покликаний допомогти людям оцінити різні країни не лише з точки зору вартості життя, а й за сукупністю умов, важливих для довготривалого проживання та адаптації.

До слова, українське подружжя, яке переїхало до Данії, розповіло про головні переваги та недоліки життя в країні після переїзду з Полтави. Серед плюсів вони назвали коротший робочий тиждень, високий рівень безпеки, чисте повітря, море та особливу культуру без демонстрації статків. Водночас українці зізналися, що їм не сподобалася традиційна данська кухня, а через прохолодний клімат купатися в морі можна лише кілька днів на рік. Також вони звернули увагу, що ввечері більшість магазинів і закладів уже не працюють. Попри окремі мінуси, подружжя вважає, що переваг життя в Данії значно більше.

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Теги: Європа Естонія туризм подорож

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