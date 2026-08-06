Артем Кирпичонок перестав виходити на зв'язок одразу після прильоту

В Ізраїлі після прибуття до країни затримали російського історика, публіциста та блогера Артема Кирпичонка. За інформацією його соратників, до справи залучено Службу загальної безпеки Ізраїлю (ШАБАК), яка відповідає за контррозвідку та внутрішню безпеку держави. Про це пише «Главком» з посиланням на колишню депутатку Державної думи РФ Дар'ю Мітіну.

За її словами, зв'язок із істориком зник 2 серпня, одразу після того, як він приземлився в міжнародному аеропорту Бен-Гуріон у Тель-Авіві. А вже 5 серпня Мітіна повідомила, що їй стало відомо про місцеперебування Кирпичонка.

«Підтвердилися наші найгірші побоювання. Артем Іванович Кирпичонок у в’язниці, у руках ізраїльської секретної поліції ШАБАК», – написала вона.

В аеропорту Ізраїлю спецслужби затримали відомого російського історика фото: t.me/kolobok1973

За інформацією прихильників Кирпичонка, його інтереси представляє ізраїльська адвокатка Інна Лед. Жодних подробиць щодо підстав затримання або процесуального статусу історика вона публічно не розголошувала.

Що відомо про Артема Кирпичонка

Артем Кирпичонок є кандидатом історичних наук. Він навчався в Єврейському університеті в Єрусалимі та спеціалізується на історії сіонізму, Близького Сходу й арабо-ізраїльського конфлікту.

За відкритими біографічними даними, Кирпичонок має громадянство Росії та Ізраїлю. У минулому він понад 15 років проживав в Ізраїлі та навіть проходив службу в Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Останніми роками він активно публікував матеріали з критикою політики Ізраїлю щодо Палестини та Ірану, називаючи себе представником антисіоністської єврейської критики. У Росії Кирпичонок співпрацював із лівими та прокремлівськими політичними колами, брав участь у публічних дискусіях і вів блог.

Станом на момент публікації ізраїльські правоохоронні органи та Служба загальної безпеки Ізраїлю не оприлюднили офіційних заяв щодо затримання Кирпичонка. Також не повідомлялося про висунення йому обвинувачень чи обрання запобіжного заходу.

На офіційному сайті ШАБАК регулярно публікуються повідомлення про резонансні затримання та розслідування, однак інформація про справу Артема Кирпичонка наразі відсутня.

Таким чином, на цей момент відомості про затримання базуються на заявах людей із його оточення, тоді як ізраїльська сторона офіційно цю інформацію не коментує.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу під час закритої зустрічі в Білому домі обговорили можливі способи посилення тиску на Іран, зокрема варіант сухопутної блокади країни. За даними The Telegraph, серед інших сценаріїв також розглядали нову ядерну угоду, продовження морської блокади та відновлення військових ударів. Для реалізації ідеї блокади, як зазначає видання, знадобилася б участь кількох сусідніх з Іраном держав.