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Українські удари завдали Wildberries збитків на сотні мільярдів рублів

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Українські удари завдали Wildberries збитків на сотні мільярдів рублів
Після українських ударів Wildberries може залишатися збитковою роками
фото: росЗМІ

Компанія вже втратила п'яту частину складських потужностей, а її фінансові проблеми можуть потребувати втручання російської влади

Українські удари по логістичній інфраструктурі російського маркетплейсу Wildberries завдали компанії збитків, які, за різними оцінками, можуть сягати 200 млрд рублів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на росЗМІ.

За останні кілька тижнів Wildberries втратила близько 20% своїх складських потужностей. Внаслідок українських ударів було знищено щонайменше вісім логістичних хабів компанії.

Аналітики оцінюють прямі збитки маркетплейсу у понад 100 млрд рублів. За найгіршим сценарієм вони можуть зрости до 200 млрд рублів. Водночас через відтік продавців оборот компанії вже скоротився приблизно на 25%.

Експерти зазначають, що ситуацію ускладнює сама бізнес-модель Wildberries. Компанія отримує кошти від покупців одразу після оформлення замовлення, однак продавцям перераховує їх лише через кілька тижнів. Цей часовий розрив використовується для фінансування поточних витрат і програм знижок. Поки оборот зростає, така модель працює стабільно, однак його різке скорочення створює ризик нестачі коштів для виконання фінансових зобов'язань.

За оцінками джерел, через це Wildberries може залишатися збитковою протягом кількох років. Для стабілізації роботи компанії може знадобитися збільшення боргу щонайменше на 1,3 трлн рублів.

Водночас джерела стверджують, що російська влада навряд чи допустить банкрутство найбільшого маркетплейсу країни. Серед можливих заходів підтримки розглядають податкові канікули, пільгові кредити для продавців, використання складської інфраструктури «Пошти Росії», а також державну підтримку самої компанії.

Ситуацію ускладнює і стан російських державних фінансів. За підсумками першого півріччя дефіцит бюджету РФ досяг 5,7 трлн рублів, що вже перевищує річний план у півтора раза. За прогнозами, до кінця року він може зрости до 7-8 трлн рублів. Таким чином, кошти, необхідні для стабілізації роботи Wildberries, можуть становити близько чверті прогнозованого річного дефіциту бюджету Росії.

Нагадаємо, у ніч проти 5 серпня безпілотники атакували логістичний комплекс Wildberries в місті Алексін Тульської області РФ. Під удар потрапив один із найбільших розподільчих центрів компанії. Логістичний комплекс, відкритий у 2022 році, має площу близько 300 тис. кв. м, а обсяг інвестицій у його будівництво перевищив 22 млрд рублів. Алексін розташований приблизно за 59 км від Тули та більш ніж за 350 км від українського кордону.

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Теги: Wildberries росія дрон війна гроші

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