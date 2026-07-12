Міністр закордонних справ Польщі розкрив підступний план Путіна щодо країн НАТО

Міністр наголосив, що сучасна Польща більше не відчуває панічного страху перед російською загрозою

Сікорський попередив про підготовку Москвою нової цинічної збройної провокації, головна мета якої – випробувати на міцність кордони країн НАТО

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час свого візиту до Риму заявив, що Росія не має достатніх військових ресурсів для прямого вторгнення на польську територію. Водночас посадовець попередив, що Москва цілеспрямовано готує обмежену збройну провокацію, щоб перевірити рішучість та готовність Північноатлантичного Альянсу. Як інформує «Главком», про це повідомляє італійське видання Il Messaggero.

Підготовка провокацій та гібридна війна

Коментуючи інформацію про можливий російський удар найближчими місяцями, міністр підтвердив, що Варшава знає про підготовку певної провокації. За його словами, польська влада навмисно розкриває ці наміри заздалегідь, щоб змусити Кремль відмовитися від своїх агресивних планів. Польща надзвичайно серйозно ставиться до погроз, оскільки Росія багато разів вторгалася на її територію протягом останніх п’ятисот років.

Окрім прямих військових погроз, Москва вже понад десять років веде масштабну гібридну війну проти західних країн. Щороку Росія витрачає понад мільярд євро на пропаганду, кібератаки, диверсії та відверте втручання у внутрішні справи інших держав. Для поширення ненависті, расизму та поляризації суспільства агресор активно використовує популярні соціальні мережі.

Радослав Сікорський висловив абсолютну впевненість, що Володимир Путін не зможе перемогти у війні проти України. Російська армія виявилася нездатною захопити навіть Донбас після майже тринадцяти років постійних спроб. Натомість Київ не лише уникнув окупації, а й стабілізував фронт та створив потужну індустрію виробництва безпілотників світового рівня.

На тлі цих подій Європа продемонструвала неочікувану для Москви єдність, запровадивши десятки пакетів санкцій та надавши українцям величезні обсяги допомоги. Хоча європейські країни втратили перші два роки на відновлення оборонної промисловості, зараз цей процес нарешті зрушив з місця. Головна мета континенту полягає в тому, щоб до 2030 року стати значно менш залежним від США у військовій сфері.

Відсутність страху та потужні союзники

Міністр наголосив, що сучасна Польща більше не відчуває панічного страху перед російською загрозою. Сьогодні країна має міцну економіку обсягом в один трильйон доларів та демонструє одні з найвищих темпів зростання на континенті. У разі гіпотетичного нападу польська армія готова дати жорстку відсіч агресору і змусити його відступити навіть самотужки.

Проте держава не залишається наодинці з цими викликами, адже має надійних і потужних союзників в особі партнерів по НАТО. Відповідаючи на запитання про відносини з Італією, політик високо оцінив роль прем’єр-міністерки Джорджі Мелоні у захисті верховенства права. Він назвав її «хорошою європейкою», яка твердо відстоює ключовий принцип непорушності державних кордонів.

Нагадаємо, після успішних далекобійних ударів України по російських нафтопереробних заводах та інших стратегічних об’єктах Кремль активізував інформаційну війну проти Заходу.

Також російський диктатор Володимир Путін може вважати, що найближчі два місяці є його останнім шансом переламати хід війни. Через це Кремль дедалі відвертіше розширює військову активність за межами України.