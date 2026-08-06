Російська авіація встановила новий антирекорд біля кордонів НАТО
Альянс пояснив, чому за рік кількість вильотів винищувачів для перехоплення літаків РФ різко зросла
Кількість вильотів винищувачів НАТО для перехоплення російських літаків на східному фланзі Альянсу у липні 2026 року зросла більш ніж на 250% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Командування об'єднаних сил НАТО у Центральній та Східній Європі.
У відомстві заявили, що різке збільшення кількості перехоплень пов'язане зі зростанням активності російської військової авіації поблизу повітряного простору країн-членів НАТО.
«Цифри не брешуть! Порівняйте липень 2025 року з липнем 2026 року – і картина стане очевидною: кількість вильотів винищувачів на східному фланзі НАТО зросла більш ніж на 250%», – йдеться у повідомленні.
За даними Альянсу, російські військові літаки неодноразово виконували польоти поблизу повітряного простору НАТО без поданого плану польоту та з вимкненими транспондерами. Такі дії змушували сили Альянсу щоразу піднімати винищувачі для перехоплення та ідентифікації повітряних цілей.
У НАТО наголосили, що кожен такий виліт є частиною місії із захисту повітряного простору держав-членів. «Кожен виліт доводить нашу пильність. Кожен перехоплення доводить, що повітряний простір НАТО захищений», – зазначили у командуванні.
У повідомленні не уточнюється, скільки саме перехоплень було здійснено у липні. Водночас у НАТО підкреслили, що інтенсивність реагування на польоти російської авіації стала найвищою за останній рік.
Нагадаємо, 4 серпня Міністерство оборони Польщі повідомило про перехоплення російського розвідувального літака Іл-20. За інформацією польської сторони, літак перебував за 56 км від міста Кошалін у Західнопоморському воєводстві. Для його ідентифікації та супроводу у повітря були підняті польські винищувачі.
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