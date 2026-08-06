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Російська авіація встановила новий антирекорд біля кордонів НАТО

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Російська авіація встановила новий антирекорд біля кордонів НАТО
Російська авіація змусила НАТО різко збільшити кількість вильотів
фото: @KosiniakKamysz

Альянс пояснив, чому за рік кількість вильотів винищувачів для перехоплення літаків РФ різко зросла

Кількість вильотів винищувачів НАТО для перехоплення російських літаків на східному фланзі Альянсу у липні 2026 року зросла більш ніж на 250% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Командування об'єднаних сил НАТО у Центральній та Східній Європі.

У відомстві заявили, що різке збільшення кількості перехоплень пов'язане зі зростанням активності російської військової авіації поблизу повітряного простору країн-членів НАТО.

«Цифри не брешуть! Порівняйте липень 2025 року з липнем 2026 року – і картина стане очевидною: кількість вильотів винищувачів на східному фланзі НАТО зросла більш ніж на 250%», – йдеться у повідомленні.

За даними Альянсу, російські військові літаки неодноразово виконували польоти поблизу повітряного простору НАТО без поданого плану польоту та з вимкненими транспондерами. Такі дії змушували сили Альянсу щоразу піднімати винищувачі для перехоплення та ідентифікації повітряних цілей.

У НАТО наголосили, що кожен такий виліт є частиною місії із захисту повітряного простору держав-членів. «Кожен виліт доводить нашу пильність. Кожен перехоплення доводить, що повітряний простір НАТО захищений», – зазначили у командуванні.

У повідомленні не уточнюється, скільки саме перехоплень було здійснено у липні. Водночас у НАТО підкреслили, що інтенсивність реагування на польоти російської авіації стала найвищою за останній рік.

Нагадаємо, 4 серпня Міністерство оборони Польщі повідомило про перехоплення російського розвідувального літака Іл-20. За інформацією польської сторони, літак перебував за 56 км від міста Кошалін у Західнопоморському воєводстві. Для його ідентифікації та супроводу у повітря були підняті польські винищувачі.

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Теги: росія винищувач НАТО

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