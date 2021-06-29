Вартість Facebook перевищила один трильйон доларів

Ціна акцій Facebook досягла 355,64 доларів за штуку

Facebook став наймолодшою компанією, ринкова вартість якої перевищила трильйон доларів. Про це повідомляє Bloomberg.

Це сталося на тлі рішення суду закрити справу про порушення компанією антимонопольного законодавства і відхилити два позови - з боку Федеральної торгової комісії і з боку коаліції штатів.

Після цього ціна акцій Facebook досягла 355,64 доларів за штуку. Крім того, завдяки збільшеній популярності програм для підтримки зв'язку з друзями і колегами під час пандемії Covid-19 в цьому році акції компанії виросли на 30 відсотків. Це призвело до стійкого зростання користувачів компанії і високому попиту на цифрову рекламу.

Поріг в один трильйон доларів з американських компаній також подолали Amazon, Alphabet (Google), Microsoft і Apple. Вартість останніх перевищує 2 трильйони доларів.

Раніше повідомлялося, що Facebook увійшов в десятку найдорожчих брендів світу рейтингу BrandZ від консалтингової компанії Kantar.

Президент Володимир Зеленський підписав закон, за яким іноземні інтернет-компанії платитимуть 20% ПДВ в Україні. Так званий закон «Про податок на Google» Рада схвалила на початку червня.