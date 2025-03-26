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Вінниця попрощалася з легендарною 101-річною розвідницею (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Вінниця попрощалася з легендарною 101-річною розвідницею (фото)
Вінничани провели в останню путь легендарну Ольгу Твердохлєбову
фото: ВС: новини Вінниця

Ольга Твердохлєбова пройшла всю Другу світову війну

Сьогодні, 26 березня, у Вінниці в останню путь провели почесну ветеранку Другої світової війни, полковницю у відставці та розвідницю Ольгу Твердохлєбову. Вона померла 24 березня у віці 101 рік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеве видання «33 канал».

На мітингу були військові, поліцейські, представники органів влади, чисельних громадських і ветеранських організацій.

Вінниця попрощалася з легендарною 101-річною розвідницею (фото) фото 1
фото: ВС: новини Вінниця
Вінниця попрощалася з легендарною 101-річною розвідницею (фото) фото 2
фото: 33 канал

З військовими почестями, під залпи почесного караулу, під гімн України Ольгу Твердохлєбову поховали на кладовищі по вулиці Івана Богуна поряд з чоловіком Кімом Твердохлєбовим.

Вінниця попрощалася з легендарною 101-річною розвідницею (фото) фото 3
фото: 33 канал
Вінниця попрощалася з легендарною 101-річною розвідницею (фото) фото 4
фото: 33 канал

Нагадаємо, що у понеділок, 24 березня, у віці 101 рік померла почесна ветеранка Другої світової війни, полковниця у відставці та розвідниця Ольга Твердохлєбова.

Ольга Твердохлєбова пройшла всю Другу світову війну, під час якої була розвідницею у складі радіорозвідувального дивізіону. Щоб потрапити на фронт, вона підробила свої документи, зробивши себе на два роки старшою. Перемогу зустріла у Берліні та розписалася на Бранденбурзьких воротах.

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Теги: Вінниця ветеран смерть

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