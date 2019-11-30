Президента Сурінаму засудили до 20 років в’язниці за 15 вбивств



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Дезі Баутерсе прийшов до влади в 1980 році в ході військового перевороту

Процес проти президента Баутерсе тривав 12 років

Чинного президента Сурінаму Дезі Баутерсе засуджено до 20 років ув’язнення за страту 15 політичних супротивників в 1982 році.

Про це повідомляє Al Jazeera.

Процес проти президента Баутерсе почався в листопаді 2007 року і тривав 12 років.

Баутерсе прийшов до влади в 1980 році в ході військового перевороту. У 1988 році він передав владу цивільному президенту Рамсеваку Шанкару, проте вже в 1990 році скинув його в ході чергового перевороту, знову встановивши військовий режим, що існував до 1991 року.

До 2010 року він продовжував впливати на політику країни, не займаючи будь-яких посад в уряді. У 2010 році був обраний президентом, в 2015 році переобраний на другий термін.

Раніше повідомлялося, що екс-віце-президента Гватемали засуджено до 15,5 років в'язниці за шахрайство.