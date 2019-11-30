Президента Сурінаму засудили до 20 років в’язниці за 15 вбивств
Процес проти президента Баутерсе тривав 12 років
Чинного президента Сурінаму Дезі Баутерсе засуджено до 20 років ув’язнення за страту 15 політичних супротивників в 1982 році.
Про це повідомляє Al Jazeera.
Процес проти президента Баутерсе почався в листопаді 2007 року і тривав 12 років.
Баутерсе прийшов до влади в 1980 році в ході військового перевороту. У 1988 році він передав владу цивільному президенту Рамсеваку Шанкару, проте вже в 1990 році скинув його в ході чергового перевороту, знову встановивши військовий режим, що існував до 1991 року.
До 2010 року він продовжував впливати на політику країни, не займаючи будь-яких посад в уряді. У 2010 році був обраний президентом, в 2015 році переобраний на другий термін.
Раніше повідомлялося, що екс-віце-президента Гватемали засуджено до 15,5 років в'язниці за шахрайство.