  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Президента Сурінаму засудили до 20 років в’язниці за 15 вбивств

    • Розсилка
    Дезі Баутерсе&nbsp;прийшов до влади в 1980 році в ході військового перевороту - Президента Сурінаму засудили до 20 років в’язниці за 15 вбивств
    Дезі Баутерсе прийшов до влади в 1980 році в ході військового перевороту

    Процес проти президента Баутерсе тривав 12 років

    Чинного президента Сурінаму Дезі Баутерсе засуджено до 20 років ув’язнення за страту 15 політичних супротивників в 1982 році.

    Про це повідомляє Al Jazeera.

    Процес проти президента Баутерсе почався в листопаді 2007 року і тривав 12 років.

    Баутерсе прийшов до влади в 1980 році в ході військового перевороту. У 1988 році він передав владу цивільному президенту Рамсеваку Шанкару, проте вже в 1990 році скинув його в ході чергового перевороту, знову встановивши військовий режим, що існував до 1991 року.

    До 2010 року він продовжував впливати на політику країни, не займаючи будь-яких посад в уряді. У 2010 році був обраний президентом, в 2015 році переобраний на другий термін.

    Раніше повідомлялося, що екс-віце-президента Гватемали засуджено до 15,5 років в'язниці за шахрайство.

    суд вбивство Південна Америка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ