Вчені: кількість землетрусів збільшилася через людську діяльність

Сейсмічна активність в США збільшилася в тих регіонах, де землетрусів не було останні 300 мільйонів років

Вченим вперше за допомогою геологічних методів вдалося підтвердити, що збільшення кількості землетрусів у США пов'язане з діяльністю людини. При цьому дослідники зазначають, що сейсмічна активність збільшилася в тих регіонах, де землетрусів не було останні 300 мільйонів років, повідомляє Science Advances. У ході дослідження вчені порівняли,



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Сейсмічна активність в США збільшилася в тих регіонах, де землетрусів не було останні 300 мільйонів років

Вченим вперше за допомогою геологічних методів вдалося підтвердити, що збільшення кількості землетрусів у США пов'язане з діяльністю людини.

При цьому дослідники зазначають, що сейсмічна активність збільшилася в тих регіонах, де землетрусів не було останні 300 мільйонів років, повідомляє Science Advances.

У ході дослідження вчені порівняли, скільки було природних землетрусів у двох областях на території США, у яких в останні роки сильно зросла сейсмічна активність (область північного басейну Міссісіпі і басейн Форт-Уерт в Техасі). До цього дослідження можливими причинами збільшення кількості землетрусів в цих регіонах називали як антропогенний фактор, так і природні коливання амплітуди сейсмічної активності.

Щоб оцінити природний внесок в порушення землетрусів у цих областях, вчені за допомогою аналізу вертикальних зрушень геологічних шарів оцінили сейсмічну активність досліджуваних регіонів за останні 2500 мільйонів років. Для області північного басейну Міссісіпі характерна природна сейсмічна активність, це вдалося підтвердити і за допомогою аналізу вертикальних зрушень геологічних шарів.

Проведене дослідження показало, що дійсно протягом останніх 65 мільйонів років у цьому регіоні було досить багато землетрусів магнітудою більше 6,5, що однозначно говорить про тектонічну природу збільшення сейсмічної активності в останні роки.

Для басейну Форт-Уерт ситуація виявилася іншою. Якщо протягом палеозою землетруси в цьому регіоні були не рідкі, то в більш молодих шарах ніяких слідів помітної сейсмічної активності геологи не виявили. Тобто сильних землетрусів в цій області не було останні 300 мільйонів років.

Виходячи з отриманих даних, вчені зробили висновок, що інтенсивність землетрусів, пов'язана саме з антропогенними чинниками, зокрема з підземними викидами стічних вод з подальшим утворенням тріщин.

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Джерело: Еспресо ТВ