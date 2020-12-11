Вчені знайшли спосіб зупинити старіння тіла

Дослідники показали, що у старих тварин рівень білка 15-PGDH підвищений у м'язах

Вчені Стенфордського університету у США зазначили, що блокування активності одного специфічного білка у старих мишей зупиняє старіння м'язів і відновлює масу тіла. Про новий спосіб боротьби зі старінням тіла повідомляється у статті, опублікованій у журналі Science.

Дослідники показали, що у старих тварин рівень білка 15-PGDH підвищений у м'язах і широко експресується в інших тканинах. На думку фахівців, саме це з'єднання грає ключову роль у фізичній слабкості і втрати м'язової маси у літніх людей, що відомо як саркопенія (саркопенія – вікова атрофічна дегенеративна зміна скелетної мускулатури, що призводить до поступової втрати м'язової маси і сили). Кількість мітохондрій у тканинах скорочується, у результаті чого зменшується постачання енергією.

Відомо, що молекула під назвою простагландини E2 може активувати м'язові стовбурові клітини, що допомагає відновити пошкоджені м'язові волокна. Рівні E2 регулюються 15-PGDH, який розщеплює простагландини.

Вчені визначили, що у порівнянні з молодими мишами у старих тварин рівень 15-PGDH був підвищений у м'язах, а рівень простагландини E2 був нижче. У людей у віці від 70 до 80 років рівень експресії 15-PGDH також був вище, ніж у 20-річних.

Дослідники вводили мишам невелику молекулу, яка блокувала активність 15-PGDH, щодня протягом одного місяця. При цьому рівень простагландини відновлювався до значень, характерних для молодих гризунів. М'язові волокна стали більшими і сильнішими, ніж до введення блокатора.

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