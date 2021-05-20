Вчені розвіяли популярний міф про Covid-19

Результати спостережень ставлять під сумнів теорії, які пов'язують неоднакову швидкість поширення вірусу в різних країнах світу

Група медиків під керівництвом наукового директора компанії Quest Diagnostics Лі Юнхун спростувала міф про те, що рівень вітаміну D в організмі впливає на ймовірність зараження Covid-19. Про це йдеться в статті журналу JAMA Network Open.

У цьому дослідженні вчені не виявили доказів зв'язку між низьким рівнем вітаміну D та ймовірність зараження SARS-CoV-2. Ці висновки не підтверджують гіпотезу про те, що вітамін D відіграє важливу роль у захисті організму від інфекції ГРВІ-CoV-2.

В результаті дослідження фахівці з'ясували, що рівень вітаміну D був нижче норми у близько 65 відсотків колишніх носіїв коронавірусу, при цьому серйозний недолік вітаміну спостерігався у приблизно 29 відсотків людей, які перехворіли Covid-19.

У той же час аналіз показав, що дуже низький рівень вітаміну в організмі був характерний для людей, які страждали від діабету, ожиріння, гіпертонії, а також для курців і людей, які ведуть малорухомий спосіб життя.

Як вважають дослідники, результати спостережень ставлять під сумнів теорії, які пов'язують неоднакову швидкість поширення вірусу в різних країнах світу і окремих держав з локальними відмінностями в типовій концентрації вітаміну D в організмі місцевих жителів.