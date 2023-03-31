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Московська церква застосувала проти журналістів «водомет» (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Московська церква застосувала проти журналістів «водомет» (відео)
фото скріншот відео

Священник УПЦ МП вийшов із храму з відром води і почав ритуальне кроплення 

Під час роботи представників преси на території Києво-Печерської лаври священнослужитель рясно їх покропив водою. Дісталося й одному з активістів на протезі.

Священик УПЦ МП вийшов з храму з відром води і розпочав ритуальні окроплення. Отець спочатку кропив журналістів і при цьому співав «Хриситос воскрес із мертвих, смертю-смерть подолав», а потім просто вилив воду з відра на голови присутнім та на їхню техніку. Один з активістів відмахувався від священика палицею, але той продовжував лити воду. 

Нагадаємо, представники Московського патріархату й надалі намагаються блокувати роботу комісії Мінкульту з приймання-передачі держмайна у Києво-Печерській лаврі. Сьогодні, 31 березня, члени комісії прийшли, як і 30 березня, до 111 корпусу Лаври, але священнослужителі та парафіяни перешкоджали потраплянню їх всередину будівлі.

Як відомо, керівництво Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» вимагає монахів УПЦ МП покинути всю територію Лаври до 29 березня. Національний заповідник не продовжив дію оренди для УПЦ Московського патріархату в чоловічому монастирі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври через порушення орендних умов представниками УПЦ (МП).

До слова, секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що проти ченців і священників МП, які перебувають у Києво-Печерській лаврі, силу не застосовуватимуть. Служителі Московської церкви покинуть територію Лаври мирним шляхом.

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Теги: церква смерть Олексій Данілов свято відео лавра Києво-Печерська лавра релігія

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