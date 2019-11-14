У США друкуватимуть зубні протези на 3D-принтері



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вартість повного комплекту зубного протеза становить близько $10

Новий стоматологічний принтер компанія розробник назвала «Form 3b»

Компанія Formlabs з Массачусетсу оголосила про створення спеціального 3D-принтера для зубних протезів.

Про це пише НВ.



Наголошується, що компанія відкрила підрозділ під назвою Formlabs Dental, який буде займатися новими матеріалами для цього принтера. Свій новий стоматологічний принтер Formlabs назвала «Form 3b».

Принтер постачається відразу з програмним забезпеченням, що призначене для прилаштування до робочого процесу стоматологічної бригади. Пакет містить навчання, підтримку та можливість замовити новий принтер, якщо щось потребує ремонту.

Form 3b можна використовувати для друку коронок і мостів, чистильних фіксаторів, хірургічних направляючих для допомоги під час процедур зубної імплантації, спеціальних захисних пристроїв для порожнини рота і протезів.

За словами розробників, вартість повного комплекту зубного протеза становить близько $10 у порівнянні з $50 під час використання традиційних зубних протезів і акрилу.

Зазначається, що сьогодні у світі виробляється 50 мільйонів зубних протезів на рік, але тільки 1% – за допомогою цифрових інструментів.

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