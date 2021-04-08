  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Вчені знайшли зв'язок між депресією і смертю

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Люди, які страждають великим депресивним розладом, схильні до прискореного клітинного старіння і високої небезпеки передчасної смерті - Вчені знайшли зв'язок між депресією і смертю
    Люди, які страждають великим депресивним розладом, схильні до прискореного клітинного старіння і високої небезпеки передчасної смерті
    Фото: з відкритих джерел

    Великий депресивний розлад асоціюється з більш високою смертністю, пов'язаної з серцево-судинними захворюваннями, діабетом і хворобою Альцгеймера

    Вчені Каліфорнійського університету в Сан-Франциско показали, що у людей з великим депресивним розладом спостерігається високий рівень епігенетичних змін в ДНК. Це сприяє швидшому клітинному старінню і високій небезпеці передчасної смерті.

    Про це повідомляється в статті, опублікованій в журналі Translational Psychiatry.

    Дослідники проаналізували зразки крові людей з з великим депресивним розладом (49 осіб), щоб визначити рівень метилювання – приєднання метильних груп до певних ділянок ДНК, що впливає на активність генів.

    Метилювання ДНК змінюється з віком, тому його можна використовувати для виявлення біологічного віку людини.

    Патерни метилювання у людей з з великим депресивним розладом припускали, що їх клітинний вік в середньому був вище в порівнянні зі здоровими людьми з контрольної групи (в неї входило 60 осіб).

    Ризик смерті вимірювався за допомогою математичного алгоритму GrimAge, який визначає тривалість життя, що залишилася. Виявилося, що він вище у людей з великим депресивним розладом, ніж у людей того ж віку без депресивного розладу.

    У осіб з великим депресивним розладом не спостерігалися зовнішні вікові патології. Однак патерни метилювання, пов'язані з ризиком смерті, зберігалися навіть після врахування таких факторів способу життя, як куріння і надмірна вага.

    За даними ВООЗ, близько 300 мільйонів чоловік (4,4 відсотка населення) страждають від тієї чи іншої форми депресії. Великий депресивний розлад асоціюється з більш високою смертністю, пов'язаної з серцево-судинними захворюваннями, діабетом і хворобою Альцгеймера.

    Теги: здоров'я наука ДНК населення ВООЗ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies