Вчені знайшли зв'язок між депресією і смертю

Люди, які страждають великим депресивним розладом, схильні до прискореного клітинного старіння і високої небезпеки передчасної смерті

Великий депресивний розлад асоціюється з більш високою смертністю, пов'язаної з серцево-судинними захворюваннями, діабетом і хворобою Альцгеймера

Вчені Каліфорнійського університету в Сан-Франциско показали, що у людей з великим депресивним розладом спостерігається високий рівень епігенетичних змін в ДНК. Це сприяє швидшому клітинному старінню і високій небезпеці передчасної смерті.

Про це повідомляється в статті, опублікованій в журналі Translational Psychiatry.

Дослідники проаналізували зразки крові людей з з великим депресивним розладом (49 осіб), щоб визначити рівень метилювання – приєднання метильних груп до певних ділянок ДНК, що впливає на активність генів.

Метилювання ДНК змінюється з віком, тому його можна використовувати для виявлення біологічного віку людини.

Патерни метилювання у людей з з великим депресивним розладом припускали, що їх клітинний вік в середньому був вище в порівнянні зі здоровими людьми з контрольної групи (в неї входило 60 осіб).

Ризик смерті вимірювався за допомогою математичного алгоритму GrimAge, який визначає тривалість життя, що залишилася. Виявилося, що він вище у людей з великим депресивним розладом, ніж у людей того ж віку без депресивного розладу.

У осіб з великим депресивним розладом не спостерігалися зовнішні вікові патології. Однак патерни метилювання, пов'язані з ризиком смерті, зберігалися навіть після врахування таких факторів способу життя, як куріння і надмірна вага.

За даними ВООЗ, близько 300 мільйонів чоловік (4,4 відсотка населення) страждають від тієї чи іншої форми депресії. Великий депресивний розлад асоціюється з більш високою смертністю, пов'язаної з серцево-судинними захворюваннями, діабетом і хворобою Альцгеймера.