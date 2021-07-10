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    Вчений оцінив ймовірність заразитися «дельта»-варіантом Covid-19 без маски

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    Коли немає масок, ймовірність заразитися збільшується мінімум у два рази - Вчений оцінив ймовірність заразитися «дельта»-варіантом Covid-19 без маски

    Коли немає масок, ймовірність заразитися збільшується мінімум у два рази

    Фото з відкритих джерел

    «Коли немає масок, ймовірність заразитися збільшується мінімум в два рази» – фахівець

    Доктор біологічних наук Сергій Нетесов оцінив ймовірність заразитися «дельта» штамом коронавірусу, якщо не носити маску. За його словами, ризик зростає вдвічі.

    Вчений пояснив, що у колишнього варіанта Covid-19 репродуктивне число було близько трьох, а у «дельти» – близько п’яти, тому він поширюється швидше. Професор пояснив, що це показник відомий десятки років, однак розрахувати його можна, лише зібравши статистику.

    «Особливо коли немає масок, ймовірність заразитися збільшується мінімум у два рази. Ось і головна його відмінність від попереднього варіанту», – сказав Нетесов.

    Він додав, що і перший варіант також поширювався на вулиці, тому було необхідно носити засоби індивідуального захисту.

    Раніше фахівець оцінив число тих, хто перехворів на коронавірус більше одного разу. На його думку, більшість пацієнтів перенесли Covid-19 двічі або більше тільки на словах або діагностували захворювання самостійно. Він нагадав, що симптоми можуть бути схожі з іншими хворобами.

    Нагадаємо, за минулу добу, 9 липня, в Україні зафіксовано 507 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 41, медпрацівників – 33.

    Також за минулу добу госпіталізовано – 364 особи, летальних випадків – 20, одужало – 809 осіб.

    Теги: хвороби епідемія коронавірус
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    Вчений оцінив ймовірність заразитися «дельта»-варіантом Covid-19 без маски