Через високу смертність у петербурзькому крематорії не встигають спалювати тіла (фото)

В крематорій щодня привозять близько 400 померлих

Сотні трун вже тиждень чекають своєї черги на кремацію в петербурзькому крематорії. Співробітники скаржаться, що через спеку на території комплексу стоїть сморід від процесів розкладання.

Черга утворилася через високу смертність, оскільки потужності крематорію не розраховані на такі обсяги. Кремацію обирають через дешевизну, адже місця на петербурзьких кладовищах майже закінчилися, розповів співробітник одного з великих ритуальних агентств.

«У кожному морзі сидять агенти, які продають свої послуги. Здавалося б, якщо стільки замовлень, що крематорій не справляється, можна було б попереджати про це людей, але це невигідно», – зізнався він.

За його словами, частина трун, які очікують своєї черги, склали на цокольному поверсі. За його підрахунками, їх близько трьохсот, включаючи ящики з дощок, в які кладуть тих померлих, чиї похорони проходять коштом держави.

Колишній працівник крематорію на умовах анонімності розповів, що, за словами його колег, трун понад 600.

«Це і ковідні, і нековідні. Під померлих від наслідків коронавірусу виділили окремий цех, але вже кілька місяців, якщо родичі хочуть попрощатися з хворими на коронавірус, їм це дозволяють. При цьому труну залишають закритою. Після церемонії з залів її відправляють в загальну чергу. Там страшна картина – антисанітарія, комахи», – поділився він, додавши, що потужність крематорію – близько 200 тіл на добу.

В крематорій на Шафіровском проспекті щодня привозять близько 400 померлих.

Як повідомлялося, 6 липня, а Росії встановлено новий антирекорд добової смертності через Covid-19, кількість померлих різко зросла майже на 13%.