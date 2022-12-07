Головна Світ Соціум
search button user button menu button

«Великі» досягнення Росії: чиновниця похвалилася дерев'яним туалетом (фото)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
«Великі» досягнення Росії: чиновниця похвалилася дерев'яним туалетом (фото)
Туалет відновили на одній із зупинок
фото: twitter/SKaverzina

У Новосибірську відремонтували стару вбиральню

На одній із зупинок російського Новосибірська відремонтували та відмили дерев'яний туалет. Про це досягнення на своїй сторінці у Тwitter відзвітувала місцева політикиня Світлана Каверзіна.

Жінка зазначила, що раніше вбиральня була без дверей і туди задував вітер – тепер же для водіїв створили «прийнятні умови».

 

Дійсно, до таких «нанотехнологій» ненависній Америці та Європі дуже далеко, та й тепер зрозуміло, чому російська армія забирала з собою не своїх поранених та мертвих побратимів, а унітази українців.

Така окраса вулиць міста розсмішила та обурила навіть самих росіян, які у коментарях висміяли політичну діячку та «покращення».

Нагадаємо, у Росії до сьогодні величезна кількість населення використовує туалет на вулиці. Життя та поведінка росіян укотре доводять, що це нація, якій потрібно справити нужду.

Раніше повідомлялося, що російський окупант розповів про побутові умови у своєму домі. Полонений пояснив, що таке «звичайний туалет» для росіян. Солдат зазначив, що душу у нього в домі немає, але є «банька». Також він додав, що туалету з унітазом в домі немає, але є «звичайний» – дерев’яний туалет у дворі.

До того ж азовці показали знищені позиції загарбників: без касок, зате з унітазом.

Наші північні сусіди просто не можуть жити цивілізовано й так склалося історично. Росія та унітази – проблема не нова.

Читайте також: Міноборони склало антирейтинг речей, які крадуть окупанти

 

Теги: росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

У Росії «вагнерівець»-зек обстріляв поліцію з кулемета  
У Росії «вагнерівець»-зек обстріляв поліцію з кулемета  
«Великі» досягнення Росії: чиновниця похвалилася дерев'яним туалетом (фото)
«Великі» досягнення Росії: чиновниця похвалилася дерев'яним туалетом (фото)
Пожежа на головній залізничній гілці РФ: невідомі спалили кілька електропідстанцій
Пожежа на головній залізничній гілці РФ: невідомі спалили кілька електропідстанцій
У Росії бізнесмени влаштували посеред вулиці стрілянину в стилі 90-х (відео)
У Росії бізнесмени влаштували посеред вулиці стрілянину в стилі 90-х (відео)
В Італії екоактивісти облили фарбою будівлю «Ла Скала», де пройде показ «Бориса Годунова» (фото)
В Італії екоактивісти облили фарбою будівлю «Ла Скала», де пройде показ «Бориса Годунова» (фото)
Мовний скандал у Казахстані: чоловік обурився, що росіяни нахабніють 
Мовний скандал у Казахстані: чоловік обурився, що росіяни нахабніють 

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
116K
Фаріон розказала, як Кучма та Медведчук надурили Путіна 
45K
CNN: українці завдали нову особисту образу Путіну, він скаженіє
22K
7 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
17K
The Guardian: Удари по російських авіабазах – Київ продовжує дивувати
12K
Фаріон потролила українців, які кажуть «блекаут» 
8960
Скандал із «Дождьом» розгоряється: гендиректорка підкинула нові деталі 

Новини

Ексначальника СБУ Харківщини знову залишили під вартою
Сьогодні, 09:00
ЗСУ відбили атаки окупантів поблизу семи населених пунктів Донеччини
Вчора, 07:07
За добу ЗСУ відбили 13 ворожих атак на Донбасі – Генштаб
5 грудня, 07:03
За добу авіація ЗСУ завдала 20 ударів по базах окупантів – Генштаб
3 грудня, 07:26
У Києві відбувся тренінг з тактичної медицини для журналістів
2 грудня, 15:45
ЗСУ відбили 14 ворожих атак у двох областях – Генштаб
2 грудня, 06:56

Прес-релізи

Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
5 грудня, 15:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту