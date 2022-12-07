«Великі» досягнення Росії: чиновниця похвалилася дерев'яним туалетом (фото)

У Новосибірську відремонтували стару вбиральню

На одній із зупинок російського Новосибірська відремонтували та відмили дерев'яний туалет. Про це досягнення на своїй сторінці у Тwitter відзвітувала місцева політикиня Світлана Каверзіна.

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Жінка зазначила, що раніше вбиральня була без дверей і туди задував вітер – тепер же для водіїв створили «прийнятні умови».

Туалет на конечной остановке ОРМЗ (23 автобус) отремонтировали. А то без дверей ветерок задувал. Еще до этого его отмыли и обработали антисептиком.



Будем следить за санитарным состоянием. Наши водители должны работать в приемлимых условиях. pic.twitter.com/XLwrEWmasS Будь ласка, читайте текст після реклами December 6, 2022

Дійсно, до таких «нанотехнологій» ненависній Америці та Європі дуже далеко, та й тепер зрозуміло, чому російська армія забирала з собою не своїх поранених та мертвих побратимів, а унітази українців.

Така окраса вулиць міста розсмішила та обурила навіть самих росіян, які у коментарях висміяли політичну діячку та «покращення».

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Нагадаємо, у Росії до сьогодні величезна кількість населення використовує туалет на вулиці. Життя та поведінка росіян укотре доводять, що це нація, якій потрібно справити нужду.

Раніше повідомлялося, що російський окупант розповів про побутові умови у своєму домі. Полонений пояснив, що таке «звичайний туалет» для росіян. Солдат зазначив, що душу у нього в домі немає, але є «банька». Також він додав, що туалету з унітазом в домі немає, але є «звичайний» – дерев’яний туалет у дворі.

До того ж азовці показали знищені позиції загарбників: без касок, зате з унітазом.

Наші північні сусіди просто не можуть жити цивілізовано й так склалося історично. Росія та унітази – проблема не нова.