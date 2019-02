Британія визначилася із представником на «Євробачення-2019»



Британський співак Майкл Райс

Представнику Великобританії 21 рік

Велику Британію на пісенному конкурсі «Євробачення-2019» в Тель-Авіві представить переможець шоу All Together Now на ВВС Майкл Райс.

Про це повідомляє The Sun.

21-річний виконавець переміг на шоу ВВС в 2018 році, а до цього він брав участь в X-Factor. Музикант виступить в травні 2019 року на міжнародному конкурсі в Тель-Авіві з піснею Bigger Than Us.

«Bigger Than Us - це дійсно потужна пісня. Ви просто зливається з нею. Вона емоційна», - прокоментував Райс.

Нагадаємо, Україна виступить у другій половині першого півфіналу 14 травня.

Раніше організатори українського національного відбору на «Євробачення-2019» оприлюднили список із 16 учасників, які змагатимуться за право представляти Україну на пісенному конкурсі.

Проте, 22 січня Tayanna оголосила, що відмовляється брати участь у Нацвідборі «Євробачення».

Як відомо, склад журі національного відбору на «Євробачення-2019» залишився таким, як і рік тому.

Нагадаємо, 64-й конкурс «Євробачення» відбудеться 14, 16 і 18 травня в м.Тель-Авів (Ізраїль).

У Міжнародному пісенному конкурсу «Євробачення-2019» візьмуть участь 42 країни.