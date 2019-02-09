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    У світі

    Британія визначилася із представником на «Євробачення-2019»

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    Британський співак&nbsp;Майкл Райс - Британія визначилася із представником на «Євробачення-2019»
    Британський співак Майкл Райс

    Представнику Великобританії 21 рік

    Велику Британію на пісенному конкурсі «Євробачення-2019» в Тель-Авіві представить переможець шоу All Together Now на ВВС Майкл Райс.

    Про це повідомляє The Sun.

    21-річний виконавець переміг на шоу ВВС в 2018 році, а до цього він брав участь в X-Factor. Музикант виступить в травні 2019 року на міжнародному конкурсі в Тель-Авіві з піснею Bigger Than Us.

    «Bigger Than Us - це дійсно потужна пісня. Ви просто зливається з нею. Вона емоційна», - прокоментував Райс.

    Нагадаємо, Україна виступить у другій половині першого півфіналу 14 травня.

    Раніше організатори українського національного відбору на «Євробачення-2019» оприлюднили список із 16 учасників, які змагатимуться за право представляти Україну на пісенному конкурсі.

    Проте, 22 січня Tayanna оголосила, що відмовляється брати участь у Нацвідборі «Євробачення».

    Як відомо, склад журі національного відбору на «Євробачення-2019» залишився таким, як і рік тому.

    Нагадаємо, 64-й конкурс «Євробачення» відбудеться 14, 16 і 18 травня в м.Тель-Авів (Ізраїль).

    У Міжнародному пісенному конкурсу «Євробачення-2019» візьмуть участь 42 країни.

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