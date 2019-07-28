Венесуела звинуватила США в порушенні повітряного простору



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Літак EP-3E Aries II начебто опинився в зоні відповідальності аеропорту міста Майкетія і не виходив на зв'язок з авіадиспетчерами

Американський літак порушив правила авіаційної безпеки і міжнародні угоди, заявили венесуельські військові

Літак-розвідник ВПС США знову був помічений в повітряному просторі Венесуели. Про це повідомляє Стратегічне оперативне командування збройних сил республіки у Twitter.

Зазначається, що мова йде про літак EP-3E Aries II, який опинився в зоні відповідальності аеропорту міста Майкетія і не виходив на зв'язок з авіадиспетчерами Венесуели.

Американський літак порушив правила авіаційної безпеки і міжнародні угоди, заявили венесуельські військові.

До слова, нещодавно Офіційний Вашингтон оголосив про введення санкцій проти корупційної мережі, яка виводила мільйони доларів із соціальних програм і до якої були причетні члени родини президента Венесуели Ніколаса Мадуро.