Венесуела звинуватила США в порушенні повітряного простору
Літак EP-3E Aries II начебто опинився в зоні відповідальності аеропорту міста Майкетія і не виходив на зв'язок з авіадиспетчерами
Американський літак порушив правила авіаційної безпеки і міжнародні угоди, заявили венесуельські військові
Літак-розвідник ВПС США знову був помічений в повітряному просторі Венесуели. Про це повідомляє Стратегічне оперативне командування збройних сил республіки у Twitter.
Зазначається, що мова йде про літак EP-3E Aries II, який опинився в зоні відповідальності аеропорту міста Майкетія і не виходив на зв'язок з авіадиспетчерами Венесуели.
Американський літак порушив правила авіаційної безпеки і міжнародні угоди, заявили венесуельські військові.
До слова, нещодавно Офіційний Вашингтон оголосив про введення санкцій проти корупційної мережі, яка виводила мільйони доларів із соціальних програм і до якої були причетні члени родини президента Венесуели Ніколаса Мадуро.