Венесуельські військові стали охороняти супермаркети: люди масово грабують магазини

В країні гостро відчувається дефіцит продовольства

У Венесуелі військові і співробітники поліції охороняють вхід в супермаркети, дозволяючи потрапити всередину лише обмеженому числу покупців. Як суботу, 6 січня, передав ряд інформагентств, відповідні заходи прийняті, зокрема, в Каракасі після того, як в місті Кайкара в 460 км на південь від столиці мінімум 20 магазинів були розграбовані і 48 осіб



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Фото: @GNBoficial Військові Венесуели

В країні гостро відчувається дефіцит продовольства

У Венесуелі військові і співробітники поліції охороняють вхід в супермаркети, дозволяючи потрапити всередину лише обмеженому числу покупців. Як суботу, 6 січня, передав ряд інформагентств, відповідні заходи прийняті, зокрема, в Каракасі після того, як в місті Кайкара в 460 км на південь від столиці мінімум 20 магазинів були розграбовані і 48 осіб затримано за незаконне привласнення торгової продукції. За неофіційними даними, в ході інцидентів загинули двоє.

У зв'язку з найсильнішою інфляцією і браком коштів у скарбниці для закупівлі товарів за кордоном, в країні гостро відчувається дефіцит продовольства. Крім того, зарплати місцевих жителів часто не дозволяють їм придбати навіть базовий набір продуктів.

OPERATIVO DE SEGURIDAD en el Sector Conejeros del Edo. Bolivariano de Nueva Esparta Efectivos @GNB_Esparta con Voluntad Inquebrantable, realizaron despliegue de seguridad ciudadana para garantizar la protección del pueblo, la Paz de la Patria en función de justicia social #6Ene pic.twitter.com/4vQ4hgfv4x — GNB FANB (@GNBoficial) 7 січня 2018 р.

Влада відреагувала на продовольчу кризу, наказавши власникам 26 мереж найпопулярніших супермаркетів знизити ціни на ряд найменувань продукції. Слідом за цим у магазинів вишикувалися довжелезні черги, для підтримки правопорядку були задіяні військовослужбовці.

Найбільш малозабезпечені верстви населення мають право претендувати на продовольчу допомогу, однак для цього влада повинна задовольнити їх запит в письмовій формі.

FANB #GNB Efectivos @GNB_Lara dando cumplimiento al Plan Nacional de distribución del Gas Doméstico y Combustible, efectuaron en la Ciudad Socialista "Ali Primera" jornada especial de venta de Gas Doméstico en conjunto con PDVSA GAS, beneficiando a 2.100 familias #6Ene pic.twitter.com/br6hd152yx — S. Rivero (@S_RiveroM) 6 січня 2018 р.

Рейтингове агентство Standard & Poor's 14 листопада оголосило про частковий дефолт Венесуели. Заява послідувала після того, як Каракас 12 листопада пропустив крайній термін виплати 200 млн доларів за двома довгостроковими кредитами, а віце-президент Венесуели Тарек ель-Айссамі на зустрічі з міжнародними кредиторами не запропонував ніякого виходу із фінансової скрути.

Нагадаємо, США ввели санкції проти чотирьох колишніх і діючих державних чиновників Венесуели у зв'язку з корупцією і репресіями.

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Джерело: Deutsche Welle