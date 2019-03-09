Венесуелу зобов’язали виплатити іноземним компаніям $8 млрд



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Енергетична корпорація ConocoPhillips постраждали від націоналізації, проведеної Уго Чавесом

Іноземні компанії, що постраждали від націоналізації, проведеної Уго Чавесом, домагаються компенсацій збитків

Венесуела зобов'язана виплатити енергетичній корпорації ConocoPhillips понад 8 млрд доларів в якості компенсації за незаконно конфісковані в 2007 році активи. Це рішення прийняв суд Світового банку - Міжнародний центр по врегулюванню інвестиційних суперечок, повідомляє Голос Америки.

У переважній більшості випадків Венесуела відмовлялася визнавати аналогічні рішення: відповідні позови подали більш як 20 компаній. Компенсації від Венесуели отримали канадські компанії Rusoro Mining і Crystallex на суму в приблизно 1 млрд доларів. Концерн ExxonMobil намагається отримати 1,6 млрд, Conoco домагається виплати 30 млрд доларів.

Найбільший іноземний актив Венесуели, що зберігся, - компанія Citgo Petroleum в США. Нещодавно в ній змінилася рада директорів - нове керівництво незалежне від режиму Ніколаса Мадуро.

Як повідомляв «Главком», у Венесуелі в ніч на 8 березня зареєстровані масові відключення електрики майже у всіх штатах, а також у столиці країни Каракасі. Президент Венесуели Ніколас Мадуро звинуватив «американський імперіалізм» у причетності до перебоїв з електропостачанням в країні.

США відхрестилися від причетності до відключення електроенергії у Венесуелі.

Національна електрична компанія Венесуели (Corpoelec) повідомила, що причиною перебоїв з подачею електрики стала диверсія на найбільшій гідроелектростанції країни «Ель-Гури». «Це частина електричної війни проти держави», - заявили в компанії.

Без світла залишилися 23 з 25 штатів країни, а також столиця країни - Каракас