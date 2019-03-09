  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Венесуелу зобов’язали виплатити іноземним компаніям $8 млрд

    • Розсилка
    Енергетична корпорація ConocoPhillips&nbsp;постраждали від націоналізації, проведеної Уго Чавесом - Венесуелу зобов’язали виплатити іноземним компаніям $8 млрд
    Енергетична корпорація ConocoPhillips постраждали від націоналізації, проведеної Уго Чавесом

    Іноземні компанії, що постраждали від націоналізації, проведеної Уго Чавесом, домагаються компенсацій збитків

    Венесуела зобов'язана виплатити енергетичній корпорації ConocoPhillips понад 8 млрд доларів в якості компенсації за незаконно конфісковані в 2007 році активи. Це рішення прийняв суд Світового банку - Міжнародний центр по врегулюванню інвестиційних суперечок, повідомляє Голос Америки.

    У переважній більшості випадків Венесуела відмовлялася визнавати аналогічні рішення: відповідні позови подали більш як 20 компаній. Компенсації від Венесуели отримали канадські компанії Rusoro Mining і Crystallex на суму в приблизно 1 млрд доларів. Концерн ExxonMobil намагається отримати 1,6 млрд, Conoco домагається виплати 30 млрд доларів.

    Читайте також

    Найбільший іноземний актив Венесуели, що зберігся, - компанія Citgo Petroleum в США. Нещодавно в ній змінилася рада директорів - нове керівництво незалежне від режиму Ніколаса Мадуро.

    Як повідомляв «Главком», у Венесуелі в ніч на 8 березня зареєстровані масові відключення електрики майже у всіх штатах, а також у столиці країни Каракасі. Президент Венесуели Ніколас Мадуро звинуватив «американський імперіалізм» у причетності до перебоїв з електропостачанням в країні.

    США відхрестилися від причетності до відключення електроенергії у Венесуелі.

    Національна електрична компанія Венесуели (Corpoelec) повідомила, що причиною перебоїв з подачею електрики стала диверсія на найбільшій гідроелектростанції країни «Ель-Гури». «Це частина електричної війни проти держави», - заявили в компанії.

    Без світла залишилися 23 з 25 штатів країни, а також столиця країни - Каракас

    Читайте також
    суд США Світовий банк Венесуела
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ